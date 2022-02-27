اقتصاد وأسواق

«التموين»: 3645 محلًا مشاركًا في الأوكازيون.. وتحرير 617 مخالفة

وفقاً لتأكيدات أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على الأنشطة السلعية ‏والمعاملات التجارية بوزارة التموين
محمد مجدي 7:20 م, الأحد, 27 فبراير 22 7:20 م, الأحد, 27 فبراير 22

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد المحلات المشاركة في موسم التصفية ‏الموسمية ” ‏الأوكازيون الشتوي” إلي 3645 محلا، منذ بدء فترة التخفيضات في 7 فبراير الماضي وحتي اليوم الأحد 27 فبراير، وفقاً لتأكيدات أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على الأنشطة السلعية ‏والمعاملات التجارية بوزارة التموين.

وقال “أبو الفضل” لـ« المال» أنه تم تحرير 617 محضر مخالفة تتنوع ما بين عدم ‏إعلان عن الأسعار وإقامة تخفيضات بدون تصريح، وتخفيضات وهمية، واستخدام لغة أجنبية في الإعلان.

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وأوضح “أبو الفضل” أنه طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين فإن جميع ‏المديريات علي مستوي الجمهورية تقوم بتقديم تسهيلات للمحال التجارية التي ترغب في المشاركة في ‏الأوكازيون، من خلال حصولها على تصاريح الدخول في ‏‏موسم التخفيضات الشتوية.‎ ‎

وأضاف أنه طبقًا للقرار الوزاري فإن كل محل سيكون له الفرصة في تقديم تخفيضات على ‏السلع المتاحة لديه لمدة 15 يومًا، من ‏‏إجمالي فترة الأوكازيون المحددة بشهر كامل‎.‎

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وأكد ضرورة إعلان المحال عن التخفيضات الحقيقية على السلع المعروضة بها منعا للمساءلة ‏القانونية حال تقديم عروض ‏‏وتخفيضات وهمية على السلع والمنتجات المختلفة‎.‎

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

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