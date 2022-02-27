«التموين»: 3645 محلًا مشاركًا في الأوكازيون.. وتحرير 617 مخالفة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد المحلات المشاركة في موسم التصفية الموسمية ” الأوكازيون الشتوي” إلي 3645 محلا، منذ بدء فترة التخفيضات في 7 فبراير الماضي وحتي اليوم الأحد 27 فبراير، وفقاً لتأكيدات أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية بوزارة التموين.
وقال “أبو الفضل” لـ« المال» أنه تم تحرير 617 محضر مخالفة تتنوع ما بين عدم إعلان عن الأسعار وإقامة تخفيضات بدون تصريح، وتخفيضات وهمية، واستخدام لغة أجنبية في الإعلان.
وأوضح “أبو الفضل” أنه طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين فإن جميع المديريات علي مستوي الجمهورية تقوم بتقديم تسهيلات للمحال التجارية التي ترغب في المشاركة في الأوكازيون، من خلال حصولها على تصاريح الدخول في موسم التخفيضات الشتوية.
وأضاف أنه طبقًا للقرار الوزاري فإن كل محل سيكون له الفرصة في تقديم تخفيضات على السلع المتاحة لديه لمدة 15 يومًا، من إجمالي فترة الأوكازيون المحددة بشهر كامل.
وأكد ضرورة إعلان المحال عن التخفيضات الحقيقية على السلع المعروضة بها منعا للمساءلة القانونية حال تقديم عروض وتخفيضات وهمية على السلع والمنتجات المختلفة.