غير مصنف

التموين: 347 مليون جنيه قيمة فارق نقاط الخبز عن مارس

توريد مقررات شهر مايو للمنافذ
محمد مجدي 10:53 ص, الأربعاء, 5 مايو 21 10:53 ص, الأربعاء, 5 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

صرف مستفيدو نقاط الخبز المدعم على البطاقات التموينية، البالغ عددهم 71 مليون مواطن، سلعا مجانية مقابل ما تم توفيره من الخبز فى شهر مارس الماضى، بقيمة 347.5 مليون جنيه حسب تأكيدات مصادر حكومية مسؤولة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال».

يذكر أن الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية يحصل على 150 رغيف خبز كل شهر، وعند توفيره يتم احتساب عدد الأرغفة التى قام بتوفيرها كنقاط يحصل من خلالها على سلع غذائية واستهلاكية فى الشهر التالى.

وأكدت المصادر، أنه تم صرف المقررات التموينية لشهر أبريل الماضى لنحو 22 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 64 مليون مواطن، بقيمة مالية 3.5 مليار جنيه، موضحة أن أهم السلع التى تم صرفها هى السكر والأرز والمكرونة والزيوت والدقيق والمسلى والشاى.

اقرأ أيضا  المجموعة المالية تتصدر تنفيذات صفقات خارج المقصورة بالبورصة بقيمة 18.8 مليار جنيه خلال أبريل

وقالت المصادر إن جميع المنافذ التموينية التابعة لوزارة التموين تقوم بصرف مقررات شهر مايو الجارى منذ يوم 1 مايو للمواطنين دون توقف، مؤكدة أن المنافذ تعاملت مع حاملى البطاقات التموينية فى الأيام القليلة الماضية.

يشار إلى وزارة التموين لديها سلسلة من المنافذ التى تقوم بصرف المقررات التموينية وسلع نقاط الخبز، وتتوزع تلك المنافذ كالتالى 1300 فرع مجمع استهلاكى، و6 ألاف منفذ جمعيتى، و28 ألف بقال تموينى على مستوى الجمهورية.

وأضافت المصادر أن أكثر السلع التى تم سحبها مستفيدو نقاط الخبز المدعم خلال شهر أبريل الماضى، هى الزيوت، والأرز، والمكرونة، والشاى، والمسلى، والفول، والأجبان، والملح، ومساحيق الغسيل.

اقرأ أيضا  «سوفيكو فارم» للأدوية تحصل على وكالة «ناو الامريكية» للمكملات الغذائية فى مصر

وتقوم الحكومة بدعم منظومتى الخبز المدعم والمقررات التموينية بنحو 84.5 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة 2020/2021.

تحديد موقف ثمن لتر الزيت على البطاقات منتصف الشهر الجارى

وأوضحت المصادر أنه سيتم منتصف شهر مايو الجارى دراسة تحديد سعر لتر الزيت على البطاقة التموينية والذى يبلغ حاليا 17 جنيها، وذلك نتيجة استمرار ارتفاعه عالميا إضافة إلى الأسواق المحلية.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد فى منتصف أبريل الماضى، أن الوزارة قادرة على توفير الزيت التموينى بكميات تصل إلى 70 ألف طن شهريا، إضافة إلى المحافظة على سعر المنتج عند مستوى 17 جنيها.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم الأحد 2-5-2021 في البنوك المصرية

وقال المصيلحى إنه بعد عيد الفطر سيتم دراسة السعر العالمى ومن ثم الوقوف على إمكانية تثبيت سعر لتر الزيت التموينى عند 17 جنيها أو رفعه، كما سيتم عقد اجتماعات مع شركات الزيوت الموردة لوزارة التموين، وذلك لإعادة احتساب سعر الزيت.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

أسعار العملات اليوم الأحد 2-5-2021 في البنوك المصرية

فاطمه امام 11:25 ص, الأحد, 2 مايو 21

«سوفيكو فارم» للأدوية تحصل على وكالة «ناو الامريكية» للمكملات الغذائية فى مصر

مصطفى طلعت 9:17 م, السبت, 1 مايو 21

المجموعة المالية تتصدر تنفيذات صفقات خارج المقصورة بالبورصة بقيمة 18.8 مليار جنيه خلال أبريل

مصطفى طلعت 10:43 ص, السبت, 1 مايو 21

سفير الصين: اتفاق سينوفاك وفاكسيرا لتصنيع لقاح كورونا بمصر خطوة مهمة

سمر السيد 8:45 م, الأحد, 25 أبريل 21

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 9 .. إطلاق نيران على مزرعة الخديوي (فيديو)

سلوى عثمان 11:36 م, الأربعاء, 21 أبريل 21

بروتوكول تعاون بين شركة تنمية الريف والجامعة البريطانية

مدحت إسماعيل 8:34 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21