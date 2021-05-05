التموين: 347 مليون جنيه قيمة فارق نقاط الخبز عن مارس

صرف مستفيدو نقاط الخبز المدعم على البطاقات التموينية، البالغ عددهم 71 مليون مواطن، سلعا مجانية مقابل ما تم توفيره من الخبز فى شهر مارس الماضى، بقيمة 347.5 مليون جنيه حسب تأكيدات مصادر حكومية مسؤولة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال».

يذكر أن الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية يحصل على 150 رغيف خبز كل شهر، وعند توفيره يتم احتساب عدد الأرغفة التى قام بتوفيرها كنقاط يحصل من خلالها على سلع غذائية واستهلاكية فى الشهر التالى.

وأكدت المصادر، أنه تم صرف المقررات التموينية لشهر أبريل الماضى لنحو 22 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 64 مليون مواطن، بقيمة مالية 3.5 مليار جنيه، موضحة أن أهم السلع التى تم صرفها هى السكر والأرز والمكرونة والزيوت والدقيق والمسلى والشاى.

وقالت المصادر إن جميع المنافذ التموينية التابعة لوزارة التموين تقوم بصرف مقررات شهر مايو الجارى منذ يوم 1 مايو للمواطنين دون توقف، مؤكدة أن المنافذ تعاملت مع حاملى البطاقات التموينية فى الأيام القليلة الماضية.

يشار إلى وزارة التموين لديها سلسلة من المنافذ التى تقوم بصرف المقررات التموينية وسلع نقاط الخبز، وتتوزع تلك المنافذ كالتالى 1300 فرع مجمع استهلاكى، و6 ألاف منفذ جمعيتى، و28 ألف بقال تموينى على مستوى الجمهورية.

وأضافت المصادر أن أكثر السلع التى تم سحبها مستفيدو نقاط الخبز المدعم خلال شهر أبريل الماضى، هى الزيوت، والأرز، والمكرونة، والشاى، والمسلى، والفول، والأجبان، والملح، ومساحيق الغسيل.

وتقوم الحكومة بدعم منظومتى الخبز المدعم والمقررات التموينية بنحو 84.5 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة 2020/2021.

تحديد موقف ثمن لتر الزيت على البطاقات منتصف الشهر الجارى

وأوضحت المصادر أنه سيتم منتصف شهر مايو الجارى دراسة تحديد سعر لتر الزيت على البطاقة التموينية والذى يبلغ حاليا 17 جنيها، وذلك نتيجة استمرار ارتفاعه عالميا إضافة إلى الأسواق المحلية.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد فى منتصف أبريل الماضى، أن الوزارة قادرة على توفير الزيت التموينى بكميات تصل إلى 70 ألف طن شهريا، إضافة إلى المحافظة على سعر المنتج عند مستوى 17 جنيها.

وقال المصيلحى إنه بعد عيد الفطر سيتم دراسة السعر العالمى ومن ثم الوقوف على إمكانية تثبيت سعر لتر الزيت التموينى عند 17 جنيها أو رفعه، كما سيتم عقد اجتماعات مع شركات الزيوت الموردة لوزارة التموين، وذلك لإعادة احتساب سعر الزيت.