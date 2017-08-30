التموين: 34 محضرًا لمحال مخالفة قبل عيد الأضحى

المال-خاص صرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه في إطار الجهود التي يقوم بها الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلك، وفي إطار الخطة العامة لإدارة التحريات لمتابعة الاسواق وحماية المستهلكين خاصة قبل عيد الأضحي، ومواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانو

المال-خاص

صرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه في إطار الجهود التي يقوم بها الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلك، وفي إطار الخطة العامة لإدارة التحريات لمتابعة الاسواق وحماية المستهلكين خاصة قبل عيد الأضحي، ومواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، قد تم التنسيق بين فروع الجهاز بالمحافظات والادارة العامة لشرطة التموين ومديرية الطب البيطري للقيام بحملات علي الأسواق على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين.

وأشار اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في بيان منذ قليل، إلى أن جهود الحملات التى قام بها الجهاز علي مستوي ثلاث محافظات هى: الجيزة،كفر الشيخ ،والفيوم أسفرت عن تحرير 34 محضرا مختلفا ضد عدد من المحال التجارية.

وقال يعقوب إن حملة الجهاز فى محافظة الفيوم أسفرت عن تحرير المحاضر أرقام 27689و 27690 و26791 و 267792 و27906 و27907 و27908 و27909 لسنة 2017 جنح الفيوم، وذلك لعرضها لحوما مذبوحة خارج المجزر الحكومي وتم التحفظ على اللحوم المضبوطة بثلاجات تجميد لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.

كما أسفرت الحملة في محافظة كفر الشيخ عن تحرير محضر رقم 14899/2017 جنح مركز فوه ضد أحد المحال لبيعه لحوم غير مدون عليها أى بيانات، وتم تحرير محضر رقم 14898/2017 جنح مركز فوه لحيازة لحوم مجمدة مجهولة المصدر، وتم تحرير أيضا عددا من المحاضر ضد بعض المحال التجارية أرقام 17679،17676،17677،17680،17678،17675و17690،17681،17682،17684،17685،17686،17688،17689 لسنة 2017 جنح مطوبس وذلك لعدة مخالفات منها تجميع سلع تموينية بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء وحيازة سلع منتهية الصلاحية ومزاولة نشاط بدون ترخيص لمحل بيع موبايلات وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم تحرير المحاضر أرقام 14904،14903،14901 /2017 جنح مركز فوه لعدم الاعلان، والمحضر رقم 14902 /2017 جنح مركز فوه وذلك لإدارة محل جزارة بدون ترخيص والمحاضر 14896، 14897،14900 لسنة 2017 جنح مركز فوة ضد عدد من المحال التجارية لحيازة سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن كمية من البلح المجفف ووجد بها ديدان حية،وضبط سلع مجهولة المصدر وبدون بيانات.

وقد أسفرت حملة محافظة الجيزة عن ضبط كمية من اللحوم المذبوحة خارج المجزر الحكومي بمحل جزارة بجزيرة الكريمات وتم تحريرالمحضر رقم 7191/2017 جنح أطفيح للعرض علي النيابة العامة وتم التحفظ علي المضبوطات لحين صدور قرار النيابة بشأنها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وناشد يعقوب جمهور المستهلكين بأن يتوخوا الحيطة والحذر عند شراء اللحوم خلال عيد الاضحي ، حيث لا يجب الشراء إلا من مصادر موثوقة لأنه يمكن أن تكون غير مذبوحة داخل المجازر الحكومية وغير صحية وغير صالحة للأستهلاك الادمى.

وقد أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولى اهتماما كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة ” الوقاية خير من العلاج ” بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة ، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد بالإضافة الى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.

وأكد يعقوب أن حملات جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق سوف تستمر خلال فترة العيد بشكل مكثف لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التى تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته، كما سوف تستهدف الحملات الأسواق والمولات وأماكن احتفال المواطنين لتوزيع نشرات توعية بحقوق المستهلك وزيادة مساحة الوعى لدى المواطنين، مناشداً جموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، والجهاز يستقبل البلاغات على الخط الساخن 19588 أو من خلال تطبيق حماية المستهلك على الأجهزة المحمولة.