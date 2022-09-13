التموين: 3396 محلا تشارك في الأوكازيون الصيفي.. و801 مخالفة

ارتفع إجمالي عدد المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفى للتصفية الثانية 2022 إلى 3396 محلا منذ يوم 2 أغسطس الماضي وحتى اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر، مع توقيع عدد 801 مخالفة على المحال التجارية.

وأكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مد الأوكازيون هدفه تنشيط التجارة الداخلية وتلبية احتياجات المواطنين من السلع سواء الملابس أو الأدوات المنزلية أو المصنوعات الجلدية.

من جهته صرح أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة بأن التخفيضات الموجودة بالمحال المشاركة بالأوكازيون وصلت إلى 50% في الكثير منها.

وقال كمال في تصريحات صحفية اليوم، أن عدد المحال المشاركة في الاوكازيون وصلت إلى 3396 محلا وذلك من يوم 2 أغسطس الماضي وحتى 13 سبتمبر الجاري.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا وزاريا بمد فترة التصفية الثانية الأوكازيون إلى 1 أكتوبر القادم، بدلا من 8 سبتمبر الجاري، تزامنا مع بدء موسم العام الدراسى الجديد 2023/2022.

وأضاف كمال أنه يتم يومياً متابعة السلع المعروضة من حيث الجودة بناء على توجيهات الوزير، مؤكدا أنه من المتوقع وصول عدد المحال المشاركة إلى 3500 محل تجاري.

من جهته قال أحمد ابو الفضل مدير عام الاحتياجات بالوزارة أنه تم توقيع عدد من المخالفات بلغت 801 مخالفة، مقسمة كالتالي: 584 مخالفة مشاركة بدون تصريح ، و207 اوكازيون وهمي، و7 مخالفات عدم إعلان عن التخفيضات، و3 مخالفات استخدام لغة أجنبية.