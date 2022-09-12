التموين: 3370 محلًا تشارك في التصفية الثانية من الأوكازيون الصيفي حتى الآن

ارتفع إجمالي عدد المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي للتصفية الثانية 2022 إلى 3370 محلا منذ يوم 2 أغسطس الماضي وحتى اليوم الإثنين 12 سبتمبر، والذي يستمر حتى 1 أكتوبر المقبل.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مد الأوكازيون هدفه تنشيط التجارة الداخلية وتلبية احتياجات المواطنين من السلع سواء الملابس أو الأدوات المنزلية أو المصنوعات الجلدية.

وقال المصيلحي، إنه وجه مديريات التموين بتسهيل دخول المحال في التصفية شريطه الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة لذلك والالتزام بوضع سعرين قبل وبعد الدخول للأوكازيون مع الاهتمام بجودة السلع المعروضة.

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة إن التخفيضات الموجودة بالمحال المشاركة بالأوكازيون وصلت إلى 50% في الكثير منها، موضحَا أن مديريات التموين تتابع يوميا السلع المعروضة من حيث الجودة بناء على توجيهات الوزير، مؤكدا أنه من المتوقع وصول عدد المحال المشاركة إلى 3500 محل تجاري.

من جهته قال أحمد أبو الفضل مدير عام الاحتياجات بالوزارة إن المحال المشاركة في الأوكازيون تتنوع ما بين محال ملابس وأدوات منزلية ومصنوعات جلدية، موضحَا المخالفات التي يتم توقيعها تتنوع ما بين عدم الإعلان عن سعر البيع قبل وبعد، ونسبة الخصومات، وتخفيضات وهمية، واستخدام لغة أجنبية، وعدم حصول على ترخيص من مديرية التموين التابعة بالمشاركة في الأوكازيون.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا وزاريا بمد فترة التصفية الثانية الأوكازيون إلى 1 أكتوبر القادم، بدلا من 8 سبتمبر الجاري، تزامنا مع بدء موسم العام الدراسي الجديد 2023/2022.