التموين: 3362 طن دواجن برازيلية مجمدة مستهدف وصولها حتى 23 مارس

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية أنه تم التعاقد مع دولة البرازيل على استيراد 25 ألف طن دواجن مجمدة، تصل بداية من الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن تلك الكميات سيتم وصولها من الموانئ البرازيلية إلى مينائي بورسعيد والإسكندرية.

وقال المصيلحي في تصريحات صحفية اليوم، إن الكميات المستهدف استلامها حتى يوم 23 مارس الجاري ستصل إلى 3362 طنًا و234 كيلو دواجن برازيلية مجمدة.

وأشار المصيلحي إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة بمينائي بورسعيد والإسكندرية لاستقبال تلك الكميات مع التأكيد ‏على سرعه الإفراج الجمركي للشحنات التي تصل مباشرة.

وأوضح المصيلحي أن الـ25 ألف طن دواجن مجمدة برازيلية يتم ذبحها طبقا للشريعة ‏الإسلامية بالبرازيل ويتم الكشف الطبي عليها في بلد المنشأ ‏من خلال لجان مخصصة من الحجر البيطري المصري ووزارة ‏التموين.

وتابع المصيلحي: تم الكشف الطبي عليها أيضا عند وصولها للأراضي ‏المصرية وقبل طرحها بمنافذ البيع سواء بالمجمعات ‏الاستهلاكية أو منافذ “أهلا رمضان”.

وأكد الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث ‏الرسمي للوزارة أن ‏وزارة التموين تطرح يوميا كميات كبيرة من الدواجن ‏البرازيلي المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض “أهلا ‏رمضان” بسعر 65 جنيها للكيلو.. مشيرا إلى أن شركات ‏القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة تشارك في كل ‏معارض “أهلا رمضان”، ويتم طرح تلك الدواجن بها بكميات ‏كبيرة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين أن ‏الكميات المستوردة من الدواجن البرازيلية تساهم في استقرار اسعار الدواجن ب‏السوق المحلية.