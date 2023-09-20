«التموين»: 3300 محل تجارى تشارك فى الأوكازيون الصيفى

أكد الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن عدد المحال التجارية المشاركة حتى الآن فى الأوكازيون الصيفى بلغت حوالى 3300 محل على مستوى الجمهورية.

وقال كمال لـ”المال” إن الأوكازيون الصيفى الحالى يشارك فيه 5 قطاعات هى الملابس، والمصنوعات الجلدية، والأجهزة الكهربائية، والستائر والمفروشات، والأدوات المنزلية، مشيرًا إلى أن دخول قطاعات جديدة بخلاف الملابس دليل على نشاط حركة التجارة الداخلية.

وأشار إلى أنه بالتوازى مع التخفيضات التى يتم طرحها فى الأوكازيون الصيفى، يتم أيضا افتتاح معارض أهلا مدارس على مستوى الجمهورية والتى يتم بها طرح أدوات مكتبية ومدرسية وكتب وملابس وأحذية ومنتجات جلدية.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين أعلن الشهر الماضى عن ‏بدء التصفية الموسمية الثانية للأوكازيون الصيفى ‏فى 7 أغسطس الماضى ولمدة شهر واحد.

وقبل دخول شهر سبتمبر الحالى، أصدر “المصيلحي” قرارًا بمد فترة الأوكازيون إلى 30 سبتمبر، بحيث تكون مشاركة كل محل تجارى مدة أسبوعين فقط .

كما نص القرار أيضًا على ضرورة ‏حصول المحال التى سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فى دائرتها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع فى التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلى الذى كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وأوضح معاون وزير التموين، أن الأجهزة الرقابية بالوزارة وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، يقومان بشن حملات يومية ومكثفة على الأسواق التجارية بهدف التأكد من التزام المحال بالتعليمات الخاصة بالمشاركة فى الأوكازيون الصيفى.

ولفت “كمال” إلى أنه يتم أيضا التأكد من جودة البضائع التى يتم عرضها على المستهلكين بالمحال المشاركة، مع إصدار فواتير بيع، وتطبيق نسب الخصم المعلنة خلال فترة الأوكازيون.

يشار إلى أن الغرامة المالية التى يتم توقيعها على المحال التجارية خلال الأوكازيون الصيفى الحالى تتراوح من 10 آلاف إلى 2 مليون جنيه، وفقًا لتصريحات سابقة أدلى بها مسئول بجهاز حماية المستهلك لـ”المال”.

وأوضح المصدر أن أغلب المخالفات التى يتم تحريرها للمحال المشاركة فى الأوكازيون بسبب ممارستها الوهمية، وبيع بضائع بدون فواتير، مع عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لكل محل مشارك وهى أسبوعين فقط.