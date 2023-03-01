التموين: 3171 محلاً تجاريًا تشارك في الأوكازيون الشتوي حتى الآن

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة إن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2023 منذ بداية إقامته في 6 فبراير الماضي وحتى الآن بلغ 3171 محلا.

وأضاف كمال في تصريحات صحفية اليوم، أن النسبة الأكبر من تلك المحال في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، ويستمر الأوكازيون حتى يوم 21 مارس الجاري.

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارًا بمد فترة الأوكازيون إلى 21 مارس بدلا من 6 مارس.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى 2023 فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية.

كما أن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوى.

ووجه المصيلحى بتيسير كل الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية في الأوكازيون الشتوى 2023 من أجل توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، مع تشكيل مجموعات عمل وغرفة عمليات مركزية، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي يقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.