«التموين»: 315 مليون جنيه قيمة سلع نقاط الخبز لشهر فبراير الماضي

كشفت مصادر مسئولة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«المال»، أن قيمة سلع فارق نقاط الخبز المدعم سجلت 315 مليون جنيه لشهر فبراير الماضى. ويقوم مستفيدو نقاط الخبز المدعم على البطاقات التموينية، والبالغ عددهم 71 مليون مواطن، بصرف سلع مجانية، مقابل ما يقومون بتوفيره من الخبز البلدى المدعم شهريًّا، من خلال 37 ألفًا و500 منفذ تموينى على مستوى الجمهورية، ما بين بدالي تموين وفروع مجمعات استهلاكية ومنافذ جمعيتي.

يُذكر أن الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية يحصل على 150 رغيف خبز، كل شهر، وعند توفيره يتم احتساب عدد الأرغفة التى قام بتوفيرها كنقاط يحصل من خلالها على سلع غذائية واستهلاكية فى الشهر التالى.

وقالت المصادر إن تلك السلع تم صرفها لحاملى البطاقات خلال شهر مارس الماضى، ومن أبرز السلع التى تم صرفها هى الزيوت، المنظفات، المسلى، المكرونة، الدقيق، الشاى، الأجبان، الألبان.

وأضافت أنه يتم حاليًّا صرف سلع نقاط الخبز عن شهر مارس الماضى، والتى تقوم بطرحها المنافذ التموينية طوال شهر أبريل الحالي، حيث تم حتى الآن صرف سلعًا مجانية بقيمة 187 مليون مليون جنيه.

ولفتت المصادر إلى أن المقررات التموينية لشهر أبريل الحالي يستمر صرفها لحاملى البطاقات التموينية بعدد 21 مليون بطاقة يستفيد منها 64 مليون مواطن بقيمة مالية إجمالية 3.5 مليار جنيه.

يشار إلى أن وزارة التموين لديها سلسلة من المنافذ التى تقوم بصرف المقررات التموينية وسلع نقاط الخبز، وتتوزع تلك المنافذ كالتالى 1500 فرع مجمع استهلاكى، و8 آلاف منفذ جمعيتى، و28 ألف بقال تموينى على مستوى الجمهورية.

وتقوم الحكومة بدعم منظومتى الخبز المدعم والسلع التموينية بقيمة 90 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة 2023/2022،

حيث يتم يوميًّا ضخ 4 آلاف طن سكر، و3 آلاف طن زيت طعام، وألف طن أرز ومثلها مكرونة لصالح منظومة المقررات التموينية.

وقال ماجد نادي، المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبدالي التموين، لـ«المال»، إنه لا توجد أية أزمة فى توفير السلع المطروحة على قائمة المقررات التموينية البالغ عددها 32 سلعة غذائية واستهلاكية، إضافة إلى سلع نقاط الخبز المدعم.

وأضاف نادى أنه تم حتى الآن صرف نحو %50 من حصة المقررات التموينية لشهر أبريل الحالي، والتى يستمر صرفها لحاملى البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر.