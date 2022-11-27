التموين: 31 مطحن تتقدم لشراء 22 ألف طن قمح روسي في أول تداول بالبورصة السلعية

قال إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم اليوم تداول للبورصة السلعية وطرحت الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية كمية من القمح الروسي على المنصة الإلكترونية وذلك على مجموعة من المشترين من القطاع الخاص تضم شركات المطاحن الخاصة.

وأضاف خلال لقاء مع لبني عسل في برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، أنه تم خلال جلسة واحدة تقدم نحو 31 مطحن من إجمالي 40 مطحن تم تكويدهم بطلبات شراء لنحو 22 ألف طن قمح.

وتابع أن ميزة التداول في البورصة السلعية هو أن الحكومة لديها فائض واحتياطي تطرح جزء منه للقطاع الخاص لكي يستفيد المستهلك النهائي من طرح السلعة بهذه الكمية بهذا السعر وهذا التوقيت فتنخفض الأسعار.