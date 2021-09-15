اقتصاد وأسواق

التموين: 30 سيارة متنقلة لمعرض «أهلا مدارس» بالقرى الاكثر احتياجا في المحافظات

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بيع منتجات معرض "أهلا مدارس" للأسرة المصرية بسعر الجملة وبتخفيض يصل الى 30٪ عن الادوات المكتبية والمدرسية التي تباع في الاسواق الخارجية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده وزير التموين…

محمد مجدي 12:23 ص, الخميس, 16 سبتمبر 21 12:23 ص, الخميس, 16 سبتمبر 21

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أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بيع منتجات معرض “أهلا مدارس” للأسرة المصرية بسعر الجملة وبتخفيض يصل الى 30٪ عن الادوات المكتبية والمدرسية التي تباع في الاسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده وزير التموين من داخل معرض “أهلا مدارس” المقام في أرض المعارض بمدينة نصر، وذلك عقب افتتاح المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مساء اليوم للمعرض الذي ينظم برعاية مجلس الوزراء بالتعاون بين وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية.

وقال المصيلحي إن معرض أهلا مدارس ارتفع فيه هذا العام نسبة المعروض من المنتجات والادوات المكتبية والمدرسية ذات التصنيع المحلي؛ مؤكدا أن معرض أهلا مدارس يشهد هذا العام نسبة 80٪ من المنتجات المعروضة به صناعة مصرية.

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وأكد الدكتور علي المصيلحي، أن المعروض يشهد أيضا عرض لمنتجات الملابس والجلود والشنط المدرسية مؤكدا أن المعروض من المنتجات الجلدية به 100٪ صناعة مصرية.

من جانبه قال المهندس ايمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم تنظيم المعرض هذا العام حيث تم تخصيص مكان مخصص لكل منتج .

و أضاف حسام الدين أنه تم زيادة المنتج المحلي في المعروضات من مختلف المنتجات ، منوها الى أن العام القادم سيكون المعرض 100٪ منتج مصري .

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ولفت حسام الدين الي أنه تم توفير 30 قافلة تحمل شعار “أهلا مدارس” ستجوب الشوارع والميادين والعديد من القرى والنجوع في كل المناطق التي يصعب على سكانها المجئ لمقر المعرض، موضحا أن جميع المحافظات أيضا ستشهد إقامة للمعرض .

ونوه رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم التجهيز للمعرض منذ شهر مايو الماضي موضحا أنه يتم اختيار العارضين بمعايير مشددة حيث يتم اختيارهم بناء على جودة المنتجات التي تباع للطلاب والأسر المصرية.

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وتنظم وزارة التموين والتجارة الداخلية سنويا معرض “أهلا مدارس” بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، بهدف توفير كل احتياجات الطلاب والأسر من المستلزمات الدراسية والأدوات .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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