التموين: 3 مليارات و833 مليون ‏جنيه قيمة السلع المصروفة في أكتوبر الحالي

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم صرف سلع شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم 64 مليون مستفيد عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية من مجمعات استهلاكية والبقالين ومنافذ جمعيتي، إضافة إلى المستفيدين من الحزمة الاجتماعية الاستثنائية لصالح 36 ميلون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم توفير 30 سلعة.

وأكد الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية توافر كافة السلع التي يحتاجها المواطنين بالمنافذ ، مشيراً إلى أن هناك توجيهات لـشركتي الجملة (العامة و المصرية) بصورة متابعة توافر السلع بالمنافذ بصورة مستمرة.

وأشار المصيلحي أن إلي قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 3 مليارات جنيه ، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 اشهر

وشدد المصيلحي على أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا، وتشمل أصحاب الرواتب الشهرية الأقل من 2700جنيه وأصحاب المعاش الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

وشهدت مقررات أكتوبر زيادة في عدد قائمة السلعة التي يتم صرفها لاصحاب البطاقات، حيث ضمت ضمت 30 سلعة غذائية واستهلاكية ومنظفات وحلوي، بعد أن كانت تضم 29 سلعة، حيث تم إضافة كيس قهوة سريعة الذوبان زنة 16 جرام.

و شهدت 8 سلع تموينية بعدد 9 اصناف، زيادات تراوحت من 50 قرشًا إلي 6 جنيهات، وذلك خلال عمليات صرف السلع التموينية التي ستبدأ صباح اليوم السبت.

وارتفع سعر الزيت زيادة 2 جنيه، العدس زيادة 1 جنيه، المسلي زيادة 6 جنيهات، الصلصة بنحو 1.25، الجبنة 250 جرام زيادة 50 قرشًا، والجنبة 500 جرام زيادة 1 جنيه، مسحوق اتوماتيك زيادة 2.5 جنيه، الصابون زيادة 1 جنيه، الخل زيادة 75 قرشًا .

ويتم صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر 2022، بداية من اليوم السبت، وذلك لنحو 64 مليون مواطن مقيد على 22 مليون بطاقة تموينية.

أسعار السلع التموينية لشهر اكتوبر 2022

1- سكر معبأ 1 كيلو جرام سعره: 10.50 جنيه.

2 – أرز معبأ 1 كيلو جرام سعره: 10.5 جنيهات.

3 – عدس مجروش 500 جرام سعره: 12 جنيهًا بدلا من 11 جنيهًا.

4 – فول معبأ 500 جرام سعره: 7.50 جنيه.

5 – مسلى صناعي 800 جرام سعرها: 30 جنيهًا بدلا من 24 جنيهًا.

6 – شاي ناعم 40 جراما سعره: 3.5 جنيهات.

7 – صلصة 300 جرام سعرها: 6 جنيهات بدلا من 4.75 جنيه.

8 – جبنة تتراباك 250 جرامًا سعرها: 7.5 جنيه بدلا من 7 جنيهات.

9 – جبنة تتراباك 500 جرام سعرها: 14 جنيهًا بدلا من 13 جنيها.

10 – مسحوق أتوماتيك 800 جرام سعره: 20 جنيهًا بدلا من 17.5 جنيه

11 – مسحوق عادي يدوي 800 جرام سعره: 10.5 جنيه.

12 – صابون غسيل 125 جرامًا سعره: 2.25 جنيه.

13 – صابون تواليت 125 جرامًا سعره: 6.5 جنيه بدلا من 5.5 جنيه.

14 – لبن جاف 125 جرامًا سعره: 20 جنيهًا.

15 – خل 5% 900 ملي سعره: 5 جنيهات بدلا من 4.25 جنيه.

16 – زيت خليط 0.8 لتر سعره: 25 جنيهًا بدلا من 23 جنيهًا.

17 – مكرونة 400 جرام بسعر 5.25 جنيه

18 – مكرونة 800 جرام سعرها: 10.5 جنيه.

19 – كيس ملح طعام 300 جرام سعره: 1 جنيه.

20 – كيس سائل غسيل أواني 80 جرامًا سعره: 2 جنيه.

21 – بسكويت يويوز سادة سعره: 1 جنيه.

22- بسكويت يويوز ويفر أنواع سعره: 2 جنيه.

23 – بسكويت تومورو أنواع سعره: 3 جنيهات.

24 – بسكويت بوو أنواع سعره: 3 جنيهات.

25 – طحينة بيضاء ظرف 24 جرام بسعر 2 جنيه.

26 – المربي انواع 350 جراما بسعر 14 جنيها.

27 – التونة مفتتة 140 جراما بسعر 12 جنيها.

28 – دقيق 1 كيلو بسعر 11 جنيهًا.

29 – بار حلاوة طحينية سادة 40 جرام بسعر 2 جنيه.

30 – قهوة سريعة الذوبان 18 جرام بسعر 3 جنيهات.

جاء ذلك بمشاركة رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية على منافذ صرف السلع التموينية .