التموين: 268 مليون جنيه قيمة سلع «فارق الخبز» لشهر أبريل الماضى

صرفت وزارة التموين والتجارة الداخلية سلع مجانية مقابل فارق نقاط الخبز للمواطنين حاملى البطاقات التموينية بقيمة 268 مليون جنيه، منذ 1 إلى يوم 29 مايو الماضى، عن ما تم توفيره من الخبز المدعم خلال شهر إبريل الماضي، حسب تأكيدات مصدر مسئول فى وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ»المال».

قال المصدر إن أبرز السلع التى تم صرفها مقابل فارق نقاط الخبز عن إبريل هي، السكر، والزيوت، والدقيق، والمنظفات المنزلية، لتوفير احتياجات المواطنين من سلع عيد الفطر .

تقوم منظومة الخبز المدعم على صرف 150 رغيفا كل شهر لكل فرد مقيد على بطاقة التموين، وحال توفير بعض الأرغفة وعدم صرفها يتم احتساب كل رغيف بنقطة يتم تجميعها فى الشهر التالى .

يقوم حاملى البطاقات التموينية بصرف تلك النقاط من المنافذ التموينية المختلفة فى شكل سلع غذائية و غير غذائية .

لفت المصدر إلى أنه تم صرف المقررات التموينية عن شهر مايو الجارى بطريقة طبيعية، ويتم تسليم المقررات لبقالى التموين وفروع جمعيتى بصفة دورية دون انقطاع، لعدد 30 ألف بقال تمويني، و4 آلاف منفذ جمعيتي، إضافة إلى فروع المجمعات الاستهلاكية الأهرام، والنيل، والإسكندرية، التى يصل عددها إلى ما يقرب من 1500 فرع .

يبلغ الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى الموازنة 2019 /2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه .

يقسم الدعم إلى 38 مليارا للسلع التموينية، و51 مليارا للخبز المدعم، لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيد من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.

أضاف المصدر: «صرف المقررات التموينية عن شهر مايو الجارى ، وصرف سلع فارق نقاط الخبز عن أبريل الماضى مستمر صرفهما حتى نهاية الشهر الجاري».

يذكر أن عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، قال فى تصريحات سابقة لـ»المال» إن على المصيلحى، وزير التموين، وافق على تمديد قرار صرف سلع فارق نقاط الخبز المدعم حتى نهاية الشهر، بدلًا من يوم 1 إلى يوم 20 من كل شهر .

قال إن هذا القرار تم اتخاذه الشهر الماضي، لحماية المواطنين حاملى البطاقات التموينية من فيروس كورونا.

طالب المصدر ذاته، المواطنين حاملى البطاقات التموينية، ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة التموين بشأن الحفاظ على السلامة الشخصية لهم، فى اتباع الإرشادات الخاصة بصرف المقررات التموينية.

مسئول بالوزارة: نطالب المواطنين بالالتزام بالمسافات الآمنة والكمامات أثناء عمليات الصرف

أوضح أنه لوحظ خلال عمليات الرقابة على صرف المقررات التموينية، التى تتم على محال البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي، استمرار عدم وعى بعض المواطنين بوجود مسافة آمنة بين كل مواطن، مع التنبيه المستمر على المتواجدين لصرف المقررات ضرورة وجود تلك المسافة، والالتزام بارتداء الماسكات لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا .

تصل قيمة الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيهًا لأول 4 أفراد، وباقى الأفراد 25، يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، إضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش.