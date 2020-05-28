التموين: 255 مليون جنيه قيمة سلع نقاط الخبز عن أبريل

صرف حاملو البطاقات التموينية سلعًا مجانية مقابل فارق نقاط الخبز للمواطنين بقيمة 255 مليون جنيه من يوم 1 إلى يوم 27 مايو الحالي، وذلك عن ما تم توفيره من الخبز المدعم خلال شهر أبريل الماضى، حسب تأكيدات مصدر مسئول في وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال».

وقال المصدر، إن صرف سلع نقاط الخبز مستمر حتي نهاية شهر مايو الجاري ، موضحا أن أبرز السلع التى تم صرفها هي السكر، والزيوت، والدقيق، والمنظفات المنزلية .

وأوضح أنه يتم صرف المقررات التموينية عن شهر مايو الجارى بصفة طبيعية وتم تسليم 25% من مقررات تموين يونيو المقبل لبقالى التموين، وفروع جمعيتى .

يذكر أنه يتم صرف المقررات التموينية من خلال 30 ألف بقال تموينى، و4 آلاف منفذ جمعيتى، إضافة إلى فروع المجمعات الاستهلاكية الأهرام، والنيل، والإسكندرية، التى يصل عددها إلى ما يقرب من 1500 فرع.

وتقوم منظومة الخبز المدعم على صرف 150 رغيفًا كل شهر لكل فرد مقيد على بطاقة التموين، وعند توفير عدد من الأرغفة يتم احتساب كل رغيف بنقطة يتم تجميعها فى الشهر التالى.

ويقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف تلك النقاط من المنافذ التموينية المختلفة فى شكل سلع غذائية وغير غذائية.

ويبلغ الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى الموازنة 2019 /2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه.

ويقسم الدعم إلى 38 مليارا للسلع التموينية، و51 مليارا للخبز المدعم؛ لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا، و400 ألف من المقررات التموينية.

وتصل حصة الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية إلى 50 جنيهًا لأول 4 أفراد، وباقى الأفراد 25، يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، إضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش.