«التموين»: 250 مليون جنيه قيمة سلع نقاط الخبز عن يناير

صرفت وزارة التموين والتجارة الداخلية سلعًا مجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم بقيمة 250 ملايين جنيه عن شهر يناير الماضي، فى الفترة من 1 إلى 17 فبراير الحالي، ولا تزال عمليات الصرف مستمرة في جميع الفروع التموينية.

وتعكف فروع المجمعات الاستهلاكية، ومحال البقالة التموينية، وفروع مشروع جمعيتى، على صرف المقررات لشهر فبراير الحالي، وفارق نقاط الخبز المدعم عن شهر يناير الماضى.

يشار إلى أن وزارة التموين تقوم بصرف سلع مجانية لحاملى بطاقات عما تم توفيره من الخبز المدعم لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية، فى الشهر التالى من يوم 1 إلى يوم 20 من كل شهر.

وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين لـ«المال»، إنه تم صرف سلع فارق نقاط الخبز بقيمة 250 مليون جنيه لصالح 19 مليون بطاقة تموينية، من يوم 1 إلى 17 الشهر الحالي، وسيستمر حتى يوم 20 من فبراير الحالي.

وأضاف المصدر أن أكثر السلع التى يتم صرفها ضمن فارق نقاط الخبز هى مساحيق الغسيل، والمنظفات المنزلية، والشاى عبوة 100 جرام، الدقيق، وزيوت العباد، والأجبان.

وأوضح أن أكبر 10 محافظات قامت بصرف فارق نقاط عن شهر يناير هى: القاهرة، الجيزة، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الإسكندرية، الوادى الجديد، أسوان، وأسيوط.

وعلى صعيد عملية صرف المقررات التموينية الرئيسية، لفت المسئول إلى أنه حتى الآن تم صرف 80% من المقررات التموينية لشهر فبراير الحالى، عبر 32 ألف بقال تمويني، و3400 فرع جمعيتي، و103 أفرع استهلاكية تابعة لشركة الأهرام، و167 تابعًا لشركة النيل، و228 لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

كان أحمد كمال، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قال لـ«المال» إنه منذ بداية شهر فبراير الحالى تم توزيع 140 ألف طن سكر، و35 ألف طن أرز، و65 ألف طن زيت، و1.5 ألف طن دقيق معبأ، على المنافذ التموينية.

ولفت إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي حتى 6 أشهور، وذلك للسكر والأرز والزيوت واللحوم والدواجن، والتي يتم طرحها على البطاقات التموينية، إضافة إلى المطروحة في المجمعات الاستهلاكية.