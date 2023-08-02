«التموين»: 25 جنيهًا زيادة في سعر كيلو اللحوم السودانية.. واستقرار البرازيلي في المجمعات الاستهلاكية

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطبيق زيادة تقدر بـ25 جنيهًا في سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة لتصبح 220 جنيها بدلا من 195، وذلك في منافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، بداية من شهر أغسطس الجاري.

وقالت مصادر مطلعة وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”المال”، إن هذا القرار يرجع إلي تأثر واردات اللحوم مع استمرار الأزمة السودانية حيث تعد الخرطوم المورد الرئيسي للدولة من ررؤس الماشية.

وأضافت المصادر إن الأمر الذي دفعها للبحث عن مناشئ أخري مثل تشاد والصومال وجيبوتي، كما أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ساهم في ارتفاع أسعار الشحن وبالتالي فاتورة استيراد اللحوم.

من جانبه، أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية، مواصلة تأمين تعاقدات اللحوم من عدة مناشئ سواء جيبوتى او السودان وأوغندا وكينيا والبرازيل، بالإضافة إلي استيراد نحو 50 ألف طن لحوم مجمدة من الهند.

وأوضح المصيلحي أن تدخل الدولة في توفير اللحوم سواء الحية أو المذبوحة بالمجمعات الاستهلاكية منع انفلات الاسعار في السوق المحلية.

وأكد المصليحي استمرار الوزارة في التعاقدات الخاصة باستيراد اللحوم وطرحها في المنافذ بأسعار مناسبة للمواطنين و تأمين المخزونات الاستراتيجية.

من جهته، أكد المهندس عادل رشدي رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ثبات سعر اللحوم البرازيلي عند 170 جنيها، مشيراً إلي أن الدولة تعمل تأمين احتياجات المواطنين سواء من اللحوم أو السلع الأساسية الأخري.

وأوضح رشدي أن التعاقدات التي أبرمتها الدولة مؤخراً والتنوع في مناشيء الاستيراد، ساهم في الحد من إرتفاع اسعار اللحوم خلال فترة عيد الأضحى، مؤكداً أن استمرار التعاقدات يساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي.