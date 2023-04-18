التموين: 223 مرشحًا لانتخابات الغرف التجارية حتى اليوم الثالث

تم فتح باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لمدة خمسة أيام عمل بدأت الأربعاء الماضي وتستمر اليوم وغدا الأربعاء ، بناء على قرار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أمام رئيس لجنة الجدول مدير مكتب السجل التجاري الرئيسى بكل محافظة، لمن تنطبق عليهم شروط الترشح طبقا لقانون الغرف التجارية والمدرجين بالجداول الانتخابية.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية إنه قد تقدم في اليوم الأول 55 مرشحًا من الـ27 محافظة و98 في اليوم الثاني و70 في اليوم الثالث ليصل الإجمالي إلى 223 مرشحًا بواقع 16 مرشحًا بكل من القاهرة والجيزة، و15 في كفر الشيخ، و13 مرشحًا بكل من دمياط وقنا، و12 مرشحًا بكل من جنوب سيناء والأقصر والبحر الأحمر، و11 مرشحًا بكل من الإسكندرية وسوهاج، و10 مرشحين بكل من مرسى مطروح وشمال سيناء وبني سويف، و8 مرشحين بكل من القليوبية والغربية والدقهلية والوادي الجديد، و7 مرشح بكل من الشرقية وبورسعيد وأسيوط، و3 بغرفة الإسماعلية، و2 مرشح بكل من المنوفية والبحيرة وأسوان، ولم يتقدم أحد بعد في غرف السويس والفيوم والمنيا.

وأوضح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه حتى نهاية اليوم الثالث تأكد إجراء انتخابات في غرف القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وكفر الشيخ ومرسى مطروح وجنوب سيناء وشمال سيناء ودمياط وبني سويف والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر والبحر الأحمر حيث تجاوز عدد المتقدمين عدد المقاعد.

وأشار الدكتور علاء عز إلى أنه سيتم انتخاب 194 عضوًا في الـ27 غرفة بواقع 11 بالقاهرة و9 بالإسكندرية و8 في كل من غرف المستوى الأول وهى بورسعيد ودمياط والجيزة والغربية والشرقية واسيوط والدقهلية والجيزة وسوهاج وكفر الشيخ، و 7 أعضاء فى كل من غرف المستوى الثانى وهى القليوبية والمنوفية والإسماعلية والسويس والفيوم وبنى سويف والمنيا وجنوب سيناء وقنا وأسوان وشمال سيناء ومرسى مطروح والبحر الأحمر و6 أعضاء فى كل من غرف المستوى الثالث وهى الوادي الجديد والأقصر.

وأوضح الدكتور علاء عز أنه بعد انتهاء المدة القانونية سيتم إعلان أسماء المرشحين بكل محافظة، ثم يتم تلقى الطعون وعرضها على اللجنة المحددة بالمادة الثامنة من قانون الغرف ويكون قرارها بقبول أو رفض الطعن نهائي ثم إعلان الكشوف النهائية التي تجرى عليها الانتخابات يوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 وهو الموعد المحدد بقرار معالى وزير التجارة والصناعة، الذى يقوم بإصدار قرار بتعيين نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين مع المنتخبين سيقوموا بانتخاب رئيس وأعضاء هيئات المكاتب.