التموين: 2 مليون جنيه تكلفة 3 فروع جديدة للمجمعات

محمد مجدي:أكدت مصادر مسئولة بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم بعد عيد الفطر المبارك، افتتاح 3 فروع للمجمعات الاستهلاكية بمحافظة شمال سيناء، بإجمالى تكلفة تصل إلى 2 مليون جنيه، مقمسة الى فرع فى حى الكوثر بمدينة الشيخ زويد، واثنين فى رفح بحى الصفا فى مجمع الأوقاف، ومج

محمد مجدي:

أكدت مصادر مسئولة بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم بعد عيد الفطر المبارك، افتتاح 3 فروع للمجمعات الاستهلاكية بمحافظة شمال سيناء، بإجمالى تكلفة تصل إلى 2 مليون جنيه، مقمسة الى فرع فى حى الكوثر بمدينة الشيخ زويد، واثنين فى رفح بحى الصفا فى مجمع الأوقاف، ومجلس المدينة.

يشار إلى أن هناك 9 مجمعات فقط فى شمال سيناء، 5 فى العريش و4 فى بئر العبد.

وقالت المصادر لـ”المال”، إنه سيتم التعاقد مع جهاز الخدمة الوطنية، لطرح لحوم ودواجن بأسعار مدعمة للمواطنين، بالإضافة إلى طرح الأسماك من بحيرة البردويل، كما أنه سيتم طرح جميع المنتجات الخاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالفروع المزمع افتتاحها.

من جهته، قال فتحى راشد، مدير مديرية التموين بشمال سيناء، إن ما يقرب من 323 ألف مواطن مستفيد من الدعم الحكومى على السلع التموينية، من إجمالى 400 ألفًا تعداد سكان المحافظة، تسلموا كامل حصصهم من الزيت والسكر والأرز عن شهر يونيو الجارى.

وأضاف أن مستحقى فارق نقاط الخبز متاح لهم 7 سلع فقط هى السكر، والزيت، والسمنة، والشاى، واللحوم، والدواجن، والتونة، من قائمة المقررات البالغ عددها 50 سلعة بأصناف مختلفة، والتى يحصل عليها المستفيدون فى باقى المحافظات.