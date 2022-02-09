اقتصاد وأسواق

التموين: 1800 محل تجاري مشارك في الأوكازيون الشتوي 2022

متوقع أن يصل إجمالي المحال المشاركة إلى 3500 محل
محمد مجدي 12:46 م, الأربعاء, 9 فبراير 22 12:46 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

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قال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على السلع التموينية والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن عدد المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2022 بلغت حتي اليوم 1800 محل وذلك منذ بدء موسم الأوكازيون في 7 فبراير الجاري.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على السلع التموينية والمعاملات التجارية في تصريحات صحفية، أنه متوقع أن يصل إجمالي المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون من 3000 إلى 3500 محل.

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و أشار أبو الفضل إلى أنه بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، فإن جميع مديريات التموين ستقوم بتقديم تسهيلات للمحال التجارية التي ترغب في المشاركة في الأوكازيون.

وأوضح أن ذلك من خلال حصولها على تصاريح الدخول في موسم التخفيضات الشتوية، مشيرا إلى أنه طبقا للقرار الوزاري فإن كل محل سيكون له الفرصة في تقديم تخفيضات على السلع المتاحة لديه لمدة 15 يوما من إجمالي فترة الأوكازيون المحددة بشهر كامل.

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وأكد ضرورة إعلان المحال عن التخفيضات الحقيقية على السلع المعروضة بها منعا للمساءلة القانونية حال تقديم عروض وتخفيضات وهمية على السلع والمنتجات المختلفة.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن بدء الأوكازيون الشتوي 2022 بتخفيضات تصل إلى 60٪ وذلك بداية من يوم 7 فبراير وحتى 7 مارس القادم.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

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