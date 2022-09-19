التموين : 18 مشروعا في 14 محافظة باستثمارات تتعدي 50 مليار جنيه

نفذت وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار الأربع سنوات الماضية مشروعات كبري ما بين مناطق تجارية ولوجستية بعدد 18 مشروع في 14 محافظة باستثمارات تتعدي 50 مليار جنيه، وذلك من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين.

وتسعي وزارة التموين خلال الفترة القادمة إقامة مستودعات كبري في عدد 7 محافظات على مستوي الجمهورية، وفقا ما أكده الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات صحفية

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم انشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع.

واضاف المصيلحي ، بما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجى من المنتجات الغذائية على مدار العام وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ويعمل إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية على تعزيز زيادة المخزون الاستراتيجى للمنتجات لمده تصل إلى 8 أو 9 أشهر.

وأوضح إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق على ضغط فترة التنفيذ فى فترة تتراوح من 18 إلى 24 شهرا بدلا من 3 سنوات، وأن كل مستودع سيخدم أكثر من 4 محافظات.