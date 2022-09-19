التموين : 18 مشروعا في 14 محافظة باستثمارات تتعدى 50 مليار جنيه

نفذت وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار الأربع سنوات الماضية مشروعات كبري ما بين مناطق تجارية ولوجستية بعدد 18 مشروعا في 14 محافظة باستثمارات تتعدى 50 مليار جنيه، وذلك من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين.

كما تقوم وزارة التموين، بالعمل على دعم الملكية الفكرية ، وفي هذا السياق، استقبل اليوم الدكتور ابراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، دارن تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والوفد المرافق له في زيارة عمل هي الأولى له لدولة عربية.

ويشهد إطلاق استراتيجية مصر للملكية الفكرية في احتفالية كبيرة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ولفيف من الوزراء المعنيين بشؤون الملكية الفكرية وعلى رأسهم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية نجحت علي مدار الـخمسة سنوات الماضية في تطوير منظومة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية واطلاق 3 مؤشرات جغرافية لأول مرة فى مصر، حيث تعد العلامات التجارية جزءا رئيسي وهام من حقوق الملكية الفكرية في مصر.

وأن العلامة التجارية والنماذج الصناعية تمثل جزءاً هاماً من النشاط التجاري والاقتصادي للدول، ومن خلالها تتم معرفة هوية المنتج ومنشأة و تكون الخدمات المقدمة في شكل نشاط تجارى بغرض الحماية والحوكمة للنشاط الاستثماري والاقتصادي ضد مخاطر السوق من الغش والتدليس.

كما أن تسجيل العلامات والنماذج والمؤشرات الجغرافية تسمح بتنظيم العلاقة بين المستهلك وأي كيان تجارى فى صورة الحماية الممنوحة له ضد التقليد أو التضليل.