التموين: 153 مرشحا لانتخابات الغرف التجارية

بناء على قرار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، تم فتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لمدة 5 أيام عمل بدأت الأربعاء الماضي وتستمر اليوم ثم الثلاثاء والأربعاء القادمين، وذلك أمام رئيس لجنة الجدول مدير مكتب السجل التجاري الرئيسي بكل محافظة، لمن تنطبق عليهم شروط الترشح طبقا لقانون الغرف التجارية والمدرجين بالجداول الانتخابية.

وصرح الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية بأنه قد تقدم في اليوم الأول 55 مرشحا من الـ 27 محافظة و98 في اليوم الثانى ليصل الإجمالي إلى 153 مرشحا.

وقال عشماوي إن ذلك بواقع 13 مرشحا بالقاهرة، و 12 بكل من الجيزة والبحر الأحمر، و11 بجنوب سيناء، و10 مرشحين بقنا، و 9 بكل من دمياط ومرسى مطروح، و 8 بكل من الدقهلية وبني سويف والأقصر، و7 ببورسعيد والقليوبية، و 6 مرشحين بكل من الإسكندرية وكفر الشيخ واسيوط، و5 بكل من الشرقية والغربية، و 2 بكل من المنوفية والبحيرة وأسوان وسوهاج والوادي الجديد، ومرشح بالإسماعلية، ولم يتقدم أحد بعد في السويس والمنيا والفيوم وشمال سيناء.

وأوضح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاج الغرف التجارية أنه حتى نهاية اليوم الثانى قد تأكد اجراء انتخابات في محافظات القاهرة والجيزة ومرسى مطروح وجنوب سيناء ودمياط وبنى سويف وقنا والاقصر والبحر الأحمر حيث تجاوز عدد المتقدمين عدد المقاعد، كما تساوى عدد المرشحين مع عدد المقاعد في محافظات الدقهلية والقليوبية.

وأشار الدكتور علاء عز إلى أنه سيتم انتخاب 194 عضوا في الـ 27 غرفة بواقع 11 بالقاهرة و 9 بالإسكندرية و 8 في كل من غرف المستوى الأول وهي بورسعيد ودمياط والجيزة والغربية والشرقية واسيوط والدقهلية والجيزة وسوهاج وكفر الشيخ التي تم رفعها للمستوى الأول خلال الدورة الحالية، و 7 أعضاء فى كل من غرف المستوى الثانى وهى القليوبية والمنوفية والإسماعلية والسويس والفيوم وبنى سويف والمنيا وجنوب سيناء وقنا واسوان وشمال سيناء ومرسى مطروح والبحر الأحمر و 6 أعضاء فى كل من غرف المستوى الثالث وهى الوادى الجديد والأقصر.

وأوضح عز أنه بعد انتهاء المدة القانونية سيتم اعلان أسماء المرشحين بكل محافظة، ثم يتم تلقى الطعون وعرضها على اللجنة المحددة بالمادة الثامنة من قانون الغرف ويكون قرارها بقبول او رفض الطعن نهائي ثم اعلان الكشوف النهائية التي تجرى عليها الانتخابات يوم السبت 17 يونيو 2023 وهو الموعد المحدد بقرار معالى وزير التجارة والصناعة، الذى يقوم بإصدار قرار بتعين نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين مع المنتخبين ليقوموا بانتخاب رئيس وأعضاء هيئات مكاتب الغرف.