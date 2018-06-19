التموين: 14 مليار جنيه تكلفة شراء 3.4 مليون طن قمح محلي

محمد مجدي أكد اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تم استلام 3.4 مليون طن قمح، من المزارعين والفلاحين، بتكلفة 14 مليار جنيه، منذ موسم الحصاد الرسمى، الذى بدأ فى 15 إبريل 2018، وحتى أمس الإثنين. وقال باسيلي لـ«المال

محمد مجدي

أكد اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تم استلام 3.4 مليون طن قمح، من المزارعين والفلاحين، بتكلفة 14 مليار جنيه، منذ موسم الحصاد الرسمى، الذى بدأ فى 15 إبريل 2018، وحتى أمس الإثنين.

وقال باسيلي لـ«المال»، إن الكميات التي تم رفض استلامها بما يقرب من 26 ألف طن من الأقماح القديمة، تحتوى على حشرات أو شوائب، مشيراً إلى أن معدلات التوريد فى هذا العام مرتفعة، نتيجة للعوامل الجوية التى أدت إلى تبكير موعد الحصاد، مقارنة بمثيلتها فى العام الماضى، وتسلمت وزارة التموين 3 ملايين طن، خلال نفس الفترة هذا العام.

يشار إلى أن على المصليحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن الحكومة حريصة على دعم الفلاح، وشراء كامل كميات القمح المحلى، بأسعار تنافسية وتسهيلات فى التسليم والسداد، لتأمين الاحتياطى الإستراتيجى من القمح الذى يستخدم فى إنتاج الخبز المدعم، بما له من مواصفات جيدة تفوق مثيله من القمح المستورد، لافتًا إلى أنه من التموقع وصول معدلات التوريد إلى 3.5 مليون طن هذا العام.

وأوضح أن هناك جهود متميزة، تبذل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ممثلة فى شركات مطاحن قطاع الأعمال العام، وشركات المضارب والشركة المصرية القابضة للصوامع والبنك الزراعى المصرى، فى تسهيل عمليات شراء وتخزين القمح، وسداد مستحقات المزارعين بشكل منتظم، لافتاً إلى أن رغبة الوزارة فى شراء كل الكميات المتاحة.