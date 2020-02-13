اقتصاد وأسواق

التموين: 121 مليون جنيه قيمة سلع فارق نقاط الخبز حتى الآن

من يوم 1 إلي 13 فبراير الجاري.
محمد مجدي 3:31 م, الخميس, 13 فبراير 20 3:31 م, الخميس, 13 فبراير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

صرفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سلعًا مجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم بقيمة 121 مليون جنيه، من يوم 1 إلى يوم 13 من شهر فبراير الحالي عن شهر يناير الماضي.

يشار إلى أن وزارة التموين تقوم بصرف سلع مجانية لحاملى بطاقات الخبز المدعم، عن ما تم توفيره من الخبز المدعم لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية، يقوم بصرف تلك السلع فى الشهر التالى من يوم 1 إلى يوم 20 من كل شهر.

وتستمر فروع المجمعات الاستهلاكية، ومحال البقالة التموينية، وفروع مشروع جمعيتى، فى صرف المقررات التموينية لشهر فبراير الجاري، وفارق نقاط الخبز المدعم عن شهر يناير الماضى.

وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين لـ«المال»، إنه تم صرف سلع فارق نقاط الخبز بقيمة 98.5 مليون جنيه لعدد 21 مليون بطاقة تموينية، من يوم 1 إلى 9 الشهر الجاري، والتي يستمر صرف تلك السلع حتى يوم 20 من فبراير الجاري.

وأضاف المصدر أن أكثر السلع التى يتم صرفها ضمن فارق نقاط الخبز هى مساحيق الغسيل، والمنظفات المنزلية، والشاى عبوة 100 جرام، الدقيق، وزيوت العباد، والأجبان.

وأوضح أن أكبر 10 محافظات قامت بصرف فارق نقاط الخبز عن شهر يناير هى: القاهرة، الجيزة، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الإسكندرية، الوادى الجديد، أسوان، وأسيوط.

ولفت إلى أنه تم صرف حتى الآن %45 من المقررات التموينية لشهر فبراير الحالى، وصرفها بشكل منتظم عبر 32 ألف بقال تمويني، و3400 فرع جمعيتي، و103 أفرع استهلاكية تابعة لشركة الأهرام، 167 فرعًا تابعًا لشركة النيل، 228 فرعًا تابعًا لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

كان أحمد كمال، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قال لـ«المال» إنه تم خلال شهر فبراير الجارى توزيع 140 ألف طن سكر، و35 ألف طن أرز، و65 ألف طن زيت، و1.5 ألف طن دقيق معبأ، على المنافذ التموينية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

«التموين» تعين «BDO مصر» مستشاراً لتطوير شركات الزيوت

منى عبدالباري 10:45 ص, الخميس, 13 فبراير 20

«المصيلحي» يطالب شركتى الجملة بسرعة تسليم المقررات التموينية

محمد مجدي 7:02 ص, الخميس, 6 فبراير 20

68 مليون جنيه قيمة السلع المجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم

محمد مجدي 9:20 ص, الأربعاء, 5 فبراير 20

أسعار السلع التموينية في فبراير 2020

محمد مجدي 1:05 م, السبت, 1 فبراير 20

وزير التموين : زيادة كميات السكر المستورد السبب وراء انخفاض سعر محصول القصب

ياسمين فواز 5:07 م, الأثنين, 23 ديسمبر 19

«المال» تنفرد بحصص الشركات والمضارب الفائزة بأحدث مناقصات الأرز المحلى

محمد مجدي 7:21 ص, الثلاثاء, 17 ديسمبر 19