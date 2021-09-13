التموين: 1.5 مليار جنيه قيمة المقررات المصروفة فى الأسبوع الأول من سبتمبر

أبرز السلع التى يتم صرفها حتى الآن من قبل حاملى البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر سبتمبر هى السكر، والأرز، والمكرونة، والزيوت، والمسلى، والشاى، ومساحيق الغسيل، والصابون.

أكدت مصادر حكومية مسئولة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية أن حاملى البطاقات التموينية صرفوا مقررات تموينية خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجارى بقيمة مالية تصل إلى 1.5 مليار جنيه، وبنسبة صرف بلغت %25 من إجمالى السلع المصروفة لهذا الشهر.

يذكر أن عدد البطاقات التموينية يبلغ 22 مليون بطاقة تموينية مقيد عليها 71 مليون مواطن يستفيدون من الخبز المدعم، ونحو 64 مليون مواطن يحصلون على سلع تموينية، وذلك من خلال 30 ألف مخبز بلدى مدعم و30.635 ألف بقال تموينى، و7247 منفذ جمعيتى، و1259 فرع مجمع إستهلاكى على مستوى الجمهورية.

وقالت المصادر لـ«المال» إن أبرز السلع التى يتم صرفها حتى الآن من قبل حاملى البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر سبتمبر الجارى هى السكر، والأرز، والمكرونة، والزيوت، والمسلى، والشاى، ومساحيق الغسيل، والصابون.

وأضافت المصادر أن المستفيدين من سلع فارق نقاط الخبز المدعم، صرفوا سلعا مجانية عن شهر اغسطس الماضى بقيمة بلغت حتى الآن 148 مليون جنيه، وعمليات الصرف مستمرة حتى نهاية شهر سبتمبر الجارى.

يذكر أن الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية يحصل على 150 رغيف خبز كل شهر، وعند توفير كمية منه يتم إحتسابها كنقاط يحصل من خلالها على سلع غذائية واستهلاكية فى الشهر التالى.

وأوضحت المصادر أن أكثر السلع التى إستحوذت على عملية صرف المستفيدين من نقاط الخبز المدعم منذ بداية الشهر الجارى هى السلع الأساسية سكر وزيت وأرز، إضافة إلى اللحوم المجمدة، والدواجن، والمنظفات المنزلية والشخصية.

يشار إلى أن الحكومة تقوم بدعم منظومتى الخبز المدعم والسلع التموينية، بقيمة 87 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 2021/2022 ،وذلك لتوفير كافة السلع التموينية والقمح والزيوت والسكر المحلية والمستوردة لطرحها على البطاقات التموينية.