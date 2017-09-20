التموين يضبط مخالفات في منتجات الألبان والأدوات المدرسية

محمد مجديضبطت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية عدة مخالفات في منتجات الألبان والحلوى والأدوات المدرسية. جاء ذلك بحسب بيان يستعرض نتائج حملات مكبرة خرجت أمس الثلاثاء، برئاسة السيد اللواء أنور سعيد، وذلك علي مصانع إنتاج الألبان والأجبان والمخازن تزامنا مع العام الدراس

محمد مجدي

ضبطت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية عدة مخالفات في منتجات الألبان والحلوى والأدوات المدرسية.

جاء ذلك بحسب بيان يستعرض نتائج حملات مكبرة خرجت أمس الثلاثاء، برئاسة السيد اللواء أنور سعيد، وذلك علي مصانع إنتاج الألبان والأجبان والمخازن تزامنا مع العام الدراسي الجديد تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار.

وأوضحت الإدارة العامة لمباحث التموين في البيان ذاته، أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط مصنعين مخالفين لتصنيع وتعبئة منتجات الألبان بمنطقة القناطر الخيرية بانتاج وتصنيع السلع الغذائية (الجبن)، وكذلك ضبط كميات مخالفة قدرها 36286 عبوة سلع غذائية “جبن مثلثات”.

كما تمكنت الإدارة من ضبط مالك مصنع بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بإنتاج وتصنيع حلوى جافة “البسكويت” بمخالفات عديدة وضبط كميات قدرها 17136 عبوة منها.

كما تمكنت الادارة من ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة الأدوات المكتبية والمدرسية الكائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة محافظة الإسكندرية،وضبط 2664000 قطعة أدوات مدرسية ومكتبية أقلام بدون مستندات.