التموين يبحث مشاكل المخابز مع الغرفة التجارية.. الثلاثاء

محمد مجدي تستضيف غرفة القاهرة التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، بعد غد الثلاثاء، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة المشاكل التي تواجه التجار ومقترحات حلها. وقال العربي، إن استضافة الوزير تأتي في إطار التنسيق والتعاون بين الوزارة والغرفة من أجل تطوير منظومة التجارة

محمد مجدي

تستضيف غرفة القاهرة التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، بعد غد الثلاثاء، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة المشاكل التي تواجه التجار ومقترحات حلها.

وقال العربي، إن استضافة الوزير تأتي في إطار التنسيق والتعاون بين الوزارة والغرفة من أجل تطوير منظومة التجارة الداخلية، من خلال حل المشاكل ومناقشة مقترحات التنمية والتطوير خلال الفترة المقبلة.

ونوه العربي، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى أن أجندة الاجتماع مليئة بالموضوعات المهمة التي سيتم وضعها أمام الوزير للمناقشة، وتلقتها الغرفة من منتسبيها في الأنشطة المختلفة، منها : القرار رقم 217 لسنه 2017 الخاص بإلزام التجار بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة والمنتظر تطبيقة في 1/1/2018، وأن هناك بعض الاستفسارات بخصوص هذا القرار من التجار ومناقشة بعض مطالب أصحاب المخابز التي من بينها إلغاء الغرامات المقررة، لتحفيزهم على مواصله الإنتاج أو عمل تسويات قبل تحصيل الغرامات.

وإلى ذلك، إعادة النظر في تكلفة رغيف الخبز حين تستدعي الضرورة نظرًا لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وإبرام عقد تشغيل بين الوزارة وكافة أطراف المنظومة (المطاحن – المخابز – الشركات المنفذة للكروت الذكية والماكينات ) على أن يتضمن العقد إلغاء العقوبات البدنية، والاكتفاء بالعقوبات المالية وعمل تسويات لأصحاب المخابز قبل تحصيل الغرامات.

والمطالبة بإنشاء لجنة تظلمات بمديرية تموين القاهرة على أن تشارك فيها شعبة المخابز لحسم حافز الجودة باعتباره مصروف مسترد، والمطالبة بعدم اصطحاب التاجر إلى قسم الشرطة في المخالفات الخاصة بعدم الإعلان أو البيع بأزيد من السعر أو عدم التسجيل في الدفاتر، أو عدم وجود فواتير على أن يتم تحرير المخالفة ضمن الإيراد العادي، وإخطار التاجر بالمثول أمام جهة التحقيق.

وتوقع العربي أن يكون لقاء الوزير مثمرًا لأبعد الحدود، خاصة أنه سيتم مناقشة المشاكل التي تعوق التجار في الأنشطة المختلفة ومقترحات حلها بشكل مباشر.