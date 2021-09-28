التموين: وقف التعامل بالفواتير الورقية يونيو المقبل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الانتهاء من ميكنة جميع فروع ومخازن شركات الجملة بحلول نهاية يونيو 2022 على أن يتم وقف اصدار الفواتير الورقية للمتعاملين في المنظومة التموينية وفقاً لأسس المحاسبة الضريبية .

وقال عماد الدين طه مدير عام منطقة شرق الدلتا للشركة العامة لتجارة الجملة أن النظام الذي تتبناه وزارة التموين ضمن منظومة التحول الرقمي تتضمن ربط ومتابعة استلام وصرف السلع عبر نظام مركزي يكشف جميع احتياطات السلع على مستوي الجمهورية ويساعد الوزارة على توجيه السلع وفقاً لمناطق الاحتياج .

وأضاف طه خلال زيارة وفد من وزارة التموين لمحافظة الدقهلية بمشاركة “المال”، أنه سيتم بحلول شهر يونيو 2022 وقف استخدام الفواتير الورقية وإصدار بدلا منها الفاتورة الإلكترونية.

وتابع طه أنه تم تطوير فرع الشركة العامة للجملة بالدقهلية بمنطقة بلقاس لترتفع عدد الفروع المطورة إلى 22 فرعا من إجمالي الفروع البالغ عددها 259 فرعا .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية بحضور رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والسيد دايره مدير مديرية التموين في الدقهلية وصبحي المزين رئيس القطاعات بالشركة العامة لتجارة الجملة.