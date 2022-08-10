التموين وغرفة القاهرة تستعرضان خطة تنظيم معرض «أهلا مدارس»

عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا لاستعرض خطة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد (2022-2023) ومناقشة سبل تنظيم معرض “أهلًا مدارس”.

وجاء الاجتماع في حضور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين في ملف المعارض.

ورحب أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة نيابة عن المهندس إبراهيم العربي بالمشاركين في الاجتماع من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والشعب التجارية المختلفة .

و أشار إلى اهتمام الغرفة بتقديم خدمة مجتمعية من خلال تنظيم معرض “أهلًا مدارس” لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل دخول المدارس وتنشيط حركة التجارة الداخلية دعمًا للاقتصاد القومي.

وأكد اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة ورئيس لجنة المعارض على أهمية المعرض لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة وجودة عالية ، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات العام الدراسي الجديد وتلبية متطلبات الأسر المصرية من ” الأدوات الكتابية – الملابس- الأحذية والمنتجات الجلدية – المواد الغذائية – الحاسب الآلي ” ، وغيرها من جميع مستلزمات المدارس ، مشيرًا إلى أن لجنة المعارض تتابع كل ترتيبات تنظيم المعرض لحظة بلحظة.

من جانبه، أكد أيمن حسام أهمية توفير جميع العوامل لإنجاح المعرض أسوة بالمعارض السابقة التي حققت نجاحًا كبيرًا ، على أن يشمل المعرض المقبل جميع مستلزمات المدراس مع وضع تخفيضات مناسبة على أسعارها ، مشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي يأتي وسط التحديات التي يتم مواجهتها أثناء الاستعداد وتنظيم المعرض.

وأشاد “حسام” بدور الغرف التجارية في تنظيم المعارض بشكل عام ، وغرفة القاهرة بصفة خاصة في ظل الدور المجتمعي الكبير الذي يقدمه التجار للمواطنين.

وتناول اللقاء جميع الآراء حول سبل تنظيم المعرض ومتطلبات العارضين في القطاعات المختلفة ، وإيجابيات وسلبيات المعارض السابقة من أجل تنظيم معرض مناسب يلبي جميع احتياجات المواطنين، ويحقق الهدف الأسمى منه ، وهو تقديم خدمة مجتمعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا في دخول العام الدراسي الجديد.