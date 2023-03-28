التموين: وصول 805 أطنان دواجن برازيلي مجمدة إلى الموانئ غداً

كشفت مصادر مطلعة في وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”المال”، عن وصول 805 أطنان و482 كيلو من الدواجن البرازيلية غداَ الأربعاء إلى الموانئ المصرية، وذلك ضمن الكميات التي تعاقدت عليها الوزارة والتي تبلغ 25 ألف طن.

وعلمت “المال” من المصادر أنه من المتوقع وصول دفعة جديد تقدر بـنحو 296.414 طن يوم 5 أبريل المقبل.

‏وتعاقدت وزارة التموين على 25 ألف طن دواجن برازيلي , علي أن تصل إلى الموانئ المصرية تباعاً.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ميناءي بورسعيد والإسكندرية ‏اتخذا التدابير اللازمة بهما لاستقبال تلك الكميات مع التأكيد ‏على سرعة الإفراج الجمركي للشحنات التي تصل مباشرةً .

‏وأكد الوزير أن تلك الدواجن يتم ذبحها طبقا للشريعة ‏الاسلامية بالبرازيل ويتم الكشف الطبي عليها في بلد المنشأ ‏من خلال لجان متخصصة من الحجر البيطري المصري ووزارة ‏التموين ويتم الكشف الطبي عليها أيضاً عند وصولها للأراضي ‏المصرية وقبل طرحها بمنافذ البيع سواء بالمجمعات ‏الاستهلاكية ومنافذ “أهلا رمضان” .

من جانبه، قال أحمد كمال معاون وزير التموين المتحدث الرسمي للوزارة، أنه يتم كميات كبيرة من الدواجن ‏البرازيلي المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض “أهلا ‏رمضان” يومياً بسعر 65 جنيه للكيلو.

مشيرا إلى أن شركات ‏القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة تشارك في كل ‏معارض “أهلا رمضان”، ويتم طرح تلك الدواجن بها بكميات ‏كبيرة.

وأوضح كمال أن ‏الكميات المستوردة من الدواجن البرازيلي تساهم في استقرار ‏السوق المحلي في أسعار الدواجن.‏