التموين: وصول 5 آلاف رأس أغنام من تنزانيا بمجازر الأدبية في السويس

كشف الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن وصول 5 آلاف رأس أغنام من تنزانيا وذبحها بمجازر الأدبية بالسويس، بالإضافة إلي التنسيق مع الشركة المصرية السودانية لاستيراد لحوم ضأن مبردة من أوغندا بواقع 5 آلاف رأس علي أن يتم شحنها جوا ووصولها مصر خلال أيام.

وقال وزير التموين في تصريحات صحفية اليوم، إنه سيتم إقامة 38 شادرا علي مستوي الجمهورية لبيع الخراف الحية وفقا للضوابط والاشتراطات.

وأوضح المصيلحي أن الضوابط تتضمن تسليم الكميات المتعاقد عليها إلي مجازر الشركة المصرية للحوم والدواجن بالبساتين والشوادر المقامة بالشركات التابعة، مع تحديد توقيتات السداد في ضوء ما تم الاتفاق عليه سعرياً حسب الأوزان القائمة عند البيع، بالإضافة إلي قيام المورد برعاية الخراف الحية بالشوادر من حيث المأكل والمشرب، مع تحميل التاجر أى نفوق للخراف قد يحدث.

من جانبه أكد اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة لتأمين المخزون الاستراتيجي من اللحوم وتوفير احتياجات المواطنين، حيث يجري التعاقد علي كميات كبيرة من رؤوس الماشية من عدة مناشئ بديلة، تحسباً لأي ظرف قد يؤثر مستقبلا على انتظام توريد اللحوم السودانية الطازجة .

وأوضح أنه جاري استيراد 6 آلاف رأس من جيبوتي بحراً عبر ميناء سفاجا وذبحها بالمجازر ، خاصة بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة للتوريد خلال العشرة أيام الأولى من شهر يونيو الجاري .

ولفت حسنين إلي أن هذه الخطوة تساعد علي انتظام تدفقات اللحوم وتوفيرها للمستهلكين والحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق .

وأوضح أنه تم التنسيق مع الشركة المصرية السودانية لمخاطبة والى الولاية الشمالية السودانية المتاخمة للحدود المصرية لتأمين البضائع الواردة والصادرة دون أى مشاكل أمنية حيث أن تلك الولاية مستقرة بدرجة كبيرة.

وفيما يتعلق باللحوم المجمدة البرازيلي، قال حسنين إنه جارى التعاقد من خلال هيئة السلع التموينية على 5 آلاف طن علي أن يتم التوريد خلال 20 يوم من تاريخ فتح الاعتماد المستندي وطرحها بأسعار تنافسية .

وكشف حسنين عن قيام لجنة الشراء المباشر بالشركة القابضة بالتعاقد على لحوم ضأن وبتلو مجمدة من الموردين المسجلين لديها مع تأمين التدفقات اليومية بالمنافذ .