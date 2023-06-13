التموين: وصول 5 آلاف رأس أغنام من تنزانيا و5 آلاف ذبيحة ضان من اوغندا

قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إن التعاقدات التي أبرمتها الوزارة مؤخرا لتوفير رؤوس الماشية تساهم في زيادة معدلات ضخ اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد حسنين في تصريحات له اليوم، أنه جاري وصول 5 آلاف رأس أغنام من تنزانيا من خلال الشركة المصرية السودانية وذبحها بمجازر الأدبية بالسويس، بالإضافة الى 5 آلاف ذبيحه ضان مبرده من أوغندا مخطط وصولها جواً خلال الايام القادمة.

كان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، قال في تصريحات صحفية سابقة أنه يتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجه والمبردة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية في إطار استعدادات الوزارة لعيد الاضحي المبارك.

وأضاف المصيلحي أن فتح الاعتماد المالي بقيمة 10 ملايين دولار ساهم في زيادة كميات رؤوس الماشية المتعاقد عليها من جيبوتي إلى 12 ألف رأس، لافتاً إلى أنه سيتم استقبال شحنات جديدة خلال الأيام المقبلة وضخها بالمنافذ فور وصولها.

وأكد المصيلحي أن الدولة تعمل على تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ وزيادة معدلات الضخ في الأسواق، فضلاً عن إقامة 38 شادرا على مستوي الجمهورية لبيع الخراف الحية وفقا للضوابط والاشتراطات.