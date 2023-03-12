التموين: وصول 25 ألف طن دواجن مجمدة برازيلية خلال أسبوع

أكد العميد محمود السعدني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن أنه يتم طرح دواجن محلية و برازيليه بسعر 65 جنيه للكيلو الواحد وهي أقل من السوق المحلية بنسبة 50٪، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير اللحوم والدواجن بكميات ضخمة لكافة المنافذ الاستهلاكية.

وقال السعدني خلال جولة تفقدية على المجزر الآلي في البساتين التابع للشركة أنه طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تم التعاقد على 25 ألف طن من الدواجن المجمدة البرازيلية.

وأضاف أن تلك الكميات سيتم استلامها خلال أسبوع بداية من اليوم و قبل حلول شهر رمضان، مؤكداً أن الكميات تكفي شهر رمضان من خلال 1350 منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قال في تصريحات صحفية أنه تم التعاقد على 25 ألف طن دواجن برازيلية مجمدة لطرحها في السوق المحلية.