«التموين»: وصول 2000 طن صدور وأوراك برازيلية قبل رمضان

أكد العميد محمود السعدني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم التعاقد على كميات من صدور وأوراك الدواجن البرازيلية المجمدة.

وكشف السعدني خلال جولة تفقدية على المجزر الآلي في البساتين التابع للشركة أن تلك الكميات تصل إلى 2000 طن، ومستهدف استلامها قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد سعر الكيلو قبل صخ الكميات المستهدف طرحها في منافذ أهلا رمضان والمجمعات الاستهلاكية.

وقال إنه نه يتم ضخ اللحوم والدواجن في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفقاً لاحتياجات شركات المجمعات الاستهلاكية ويتم تغطية منافذ الشركة القابضة والتي تقل أسعارها عن السوق المحلية بنسبة 50٪.

وأشار السعدني إلى أن الأسماك متوفرة بكميات كبيرة في منافذ الشركة المصرية للحوم والدواجن بعدد 1350 مجمعا استهلاكيا.

وأوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن أن الأسماك الطازجة متوفرة ويتم ضخها يوميًا والأسماك المجمدة يوجد منها احتياطي يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر.