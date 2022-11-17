«التموين» و«حماية المستهلك»: وفرة مرتقبة فى معروض الأرز بالأسواق بعد قرارات الحكومة الأخيرة

أكدت مصادر بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك أن قرارات الحكومة التى صدرت على مدار اليومين الماضيين بخصوص سلعة الأرز ستعمل على زيادة المعروض فى الأسواق، وظبط أسعارها بشكل أكبر خلال الأيام القادمة.

مصادر بالجهاز: انضباط الأسعار تدريجياً.. وإحالة المخالفين إلى النيابة

وقرر مجلس الوزراء أمس الأربعاء اعتبار الأرز سلعة إستراتيجية، محددًا حزمة ضوابط لتداولها، فى الوقت الذى تواصل فيه «التموين» ضخ كميات كبيرة منه فى الأسواق بلغت 1000 طن حتى الآن، وفقًا لتاكيدات مصادر بالوزارة لـ«المال».

من جهته، قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية فى وزارة التموين فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن قرارات رئيس الوزراء ووزير التموين سترفع من معروض الأرز فى الأسواق.

وكشف «خليل» أنه تم أمس طرح ما بين نصف طن إلى طن أرز معبأ فى جميع فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهى «النيل» و«الإسكندرية» على مستوى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وأشار إلى أن الأرز المعبأ الذى يطرح الآن فى المجمعات يباع بسعر 14 جنيها للكيلو، موضحا أن السلاسل التجارية تقوم أيضًا بطرحه من 14 وحتى 18 جنيهًا للنوع الفاخر .

يذكر أن وزير التموين أصدر قرارًا الثلاثاء الماضى بتوجيه إنذار إلى المضارب المعتمدة من ‏المديريات والتى لم تتعاقد مع هيئة السلع التموينية، ‏ومنحها مهلة 48 ساعة من تاريخ الإنذار، بتسليم الكميات المطلوبة منها.

على صعيد آخر، رجحت مصادر مسئولة بجهاز حماية المستهلك، تراجع سعر الأرز فى الأسواق الفترة المقبلة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار، نص على أنه يُستثنى من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذى لا تزيد نسبة الكسر فيه على %3 على أن يكون معبأ تعبئة جيدة، وألا يزيد سعر بيعه على 18 جنيهًا للكيلو.

وأضافت المصادر، أن الجهاز قام بتطبيق القانون اعتبارًا من أمس الأربعاء، من خلال رصد المخالفين وتكثيف الحملات بالاشتراك مع كل الجهات الرقابية مثل «التموين، ومباحث التموين، والرقابة الإدراية».

وأكدت المصادر أن الجهاز بالتعاون مع الجهات المعنية سيجرى حملات مفاجأة على التجار ومضارب الأرز لضمان عدم الاحتفاظ بكميات كبيرة دون الإبلاغ عنها، لافتة إلى أنه فى حال ثبوت أى مخالفة سيتم تطبيق القرار دون أى تراجع أو تصالح، والعرض على النيابة.

وأشارت إلى أن الجهاز يتابع أيضًا قرار وزير التموين بمنع تعبئة الأرز فى عبوات أكثر من واحد كيلو، بهدف ضبط الأسواق ومنع احتكاره وبيعه بأسعار أعلى من معدلها الطبيعى.