التموين والأوقاف: توزيع 150 طن لحوم أضاحي على الأسر الأكثر احتياجا

تغطية- محمد مجدي أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن توقيع بروتوكول بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة الأوقاف، بكمية 150 طن لحوم حية يتم ذبحها كأضحية للعيد.وقال المصيلحي خلال مؤتمر صحفي اليوم مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد مختار جمعة، إن ت

تغطية- محمد مجدي

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن توقيع بروتوكول بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة الأوقاف، بكمية 150 طن لحوم حية يتم ذبحها كأضحية للعيد.

وقال المصيلحي خلال مؤتمر صحفي اليوم مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد مختار جمعة، إن توزيع تلك اللحوم سيتم من خلال مديريات الأوقاف بالمحافظات.

من جهته، قال الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت بتوفير مليون طن من السلع الغذائية بكل سهولة وذلك لم يحدث من قبل.

وأضاف مختار أن القابضة للصناعات الغذائية قامت بإرسال تلك السلع إلى المحافظات في سيارات تابعة لها وذلك لسد احتياجات أكثر الأسر فقرا خلال شهر رمضان الماضي.

وتابع أن كمية اللحوم التي سيتم استلامها بكمية 150 طنًا ستكون مجموعة أولي يتم ذبحها خلال مواعيد الذبح الشرعية لعيد الأضحى، والتوزيع خلال اليومين الثاني والثالث للعيد.

ولفت إلى أن تلك اللحوم سيتم توزيعها على الأسر المحتاجة بالإضافة إلى توزيع السلع.

وأكد مختار أنه يتم بالتعاون مع وزارة التضامن الحصول على قاعدة بيانات الأكثر فقرا واحتياجا.