التموين : نضخ كميات من الأرز بالأسواق وسننظر في مد فترة التسعيرة الإجبارية

أكد الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة تضخ كميات من الأرز بالأسواق وستقيم الواقع للنظر في مد فترة التسعيرة الإجبارية.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن هناك انفراجة كبيرة فيما يتعلق بسلعة الأرز؛ نتيجة التنسيق خلال الفترة الماضية حيث تم ضخ كميات كبيرة من الأرز للسلاسل التجارية وإطلاق قوافل سيارات بالأرز، في القرى والنجوع خاصة غير المنتجة للأرز، مؤكدا توافر كميات كبيرة من الأرز في الأسواق بأسعار تتراوح ما بين 12 جنيها وـ15 جنيهًا.

وحول مد فترة تسعيرة الأرز الاجبارية التي ستنتهي في منتصف نوفمبر، شدد على أن الهدف من القرار حين اتخاذه هو تحقيق السعر العادل ورفع الأعباء من على كاهل المواطنين.

وأضاف: “بالتالي مع دخول القطاع الخاص في المنظومة وعمل كافة المضارب سيتم تقييم الواقع على الأرض في حال الالتزام بمتوسط الأسعار مابين 12-15 جنيه وفقاً لقوى الطلب والعرض لن يمد وفي حال عدم الالتزام بالقرار على الارض سيتم مد القرار لفترة أخرى”.

ولفت إلى أن 90% من مضارب دمياط والبحيرة بدات العمل والاندماج في المنظومة ومن ثم من المتوقع أن تضخ كميات من الأرز الأبيض وفقاً لذلك خلال 48 ساعة .