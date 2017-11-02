التموين : نستهدف 5 آلاف فرع لجمعيتي

رمضان: لسنا على خلاف مع البدالين.. وتطبيق المنظومة الجديدة أول ديسمبرمحمد مجديأكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ما يتردد عن خلافات بين الوزارة وبدالي التموين بشأن دفع تأمين على السلع التموينية، ليس له أساس من الصحة، منوهًا بأن الجميع شرك

رمضان: لسنا على خلاف مع البدالين.. وتطبيق المنظومة الجديدة أول ديسمبر









محمد مجدي

أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ما يتردد عن خلافات بين الوزارة وبدالي التموين بشأن دفع تأمين على السلع التموينية، ليس له أساس من الصحة، منوهًا بأن الجميع شركاء في منظومة تخدم المواطن، ولهم حقوق وعليهم واجبات يجب أن يؤديها الجميع على أكمل وجه.

وقال رمضان، لـ”المال”، إن الخلاف في وجهة النظر مستحيل أن يؤثر على المستفيدين من الدعم الحكومي، نظرًا لأن هناك العديد من بدالي التموين استجابوا وأعلنوا موافقتهم على دفع التأمين، بالإضافة إلى فروع سلع تموينية في المجمعات الاستهلاكية.

وأضاف أن هناك 3 آلاف فرع لـ”جمعيتي”، وسيصل عددها إلى 5 آلاف على مستوى الجمهورية، بعد تلقي طلبات تتعدي ألفي طلب، موضحًا أن المستهدف هو الوصول إل عدد 5 آلاف فرع خلال المرحلة الثانية والتي يتم العمل بها حاليًّا.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن قرار الوزارة بشأن دفع بدالي التموين المبلغ التأميني على السلع التي سيحصلون عليها وصرفها للمواطنين المقيدين على البطاقات التموينية، سيتم العمل به، أول ديسمبر المقبل.

في سياق متصل أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس الأول الثلاثاء، قرارًا بشأن إعفاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار، مع منح المواطنين مهلة أخرى محددة 3 أشهر، لرفع الأفراد الزيادة المستحقة من البطاقات التموينية مع عدم سداد فروق الأسعار المستحقة لمن يتقدم من تلقاء نفسه.

يُذكر أن الأفراد الزيادة هم المتوفون، والمسافرون للخارج، والمهاجرون، ويقوم صاحب البطاقة التموينية بصرف حصصهم التموينية والخبز، وكان من المقرر انتهاء تلك الفترة أكتوبر الماضي.

ويشمل القرار المادة الأولي: يتم إعفاء الفئات الآتية من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار لمن يتقدم من تلقاء أنفسهم بخصم الأفراد الزائدة على بطاقتهم التموينية لمدة 3 أشهر، وهم: أصحاب الأمراض المزمنة وذوو الاحتياجات الخاصة، وأصحاب معاشات تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الاجتماعي، وكذلك العاملون بقطاع الأعمال الحكومي لمن لا يتجاوز إجمالي راتبه 1500 جنيه، وأصحاب المعاشات لمن لا يتجاوز معاشه 1200 جنيه، والمهن الحرة وعمال التراحيل والأرامل والمطلقات بموجب بحث اجتماعي، على ألا يزيد الدخل على 1200 جنيه شهريًّا.

والمادة الثانية: يتم تقسيط قيمة فروق الأسعار للفئات غير المذكورة عاليه على 10 شهور لمن يرغب في تقسيط الغرامة، والمادة الثالثة: يتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من 1/11/2017.

يشار إلى أن عدد البطاقات التموينية الذكية يصل إلى 20 مليون بطاقة، يستفيد منها 70 مليون مواطن.