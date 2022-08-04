التموين: نستهدف مشاركة 3500 محل في الأوكازيون الصيفي

اكد أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ان التصفية الموسمية الثانية (الأوكازيون الصيفي) سيبدأ في الثامن من الشهر الجاري.
وأكد أن مديريات التموين تستقبل أصحاب المحال التجارية لتقديم الأوراق اللازمة للمشاركة في الاوكازيون ، ومشيرا بأن الهدف من الاوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية ، والتخلص من الراكد بالمحال التجارية .
وتوقع وصول عدد المحال المشاركة في الاوكازيون هذا العام الى 3500 محل كما حدث في العام الماضي ، وأن الاوكازيون لا يقتصر فقط على محال الأحذية والملابس بل يشارك فيه محال الأدوات المنزلية وغيره من الأنشطة الأخرى شرط التقدم الى مديرية التموين التابع لها المحل التجاري.
وأضاف بأن الاوكازيون فرصة سانحة للمواطن لشراء كل احتياجاته من السلع خاصة وان التخفيضات بالاوكازيون تكون كبيرة وهو ما ينعكس على زيادة القوة الشرائية للمواطن.
مشيرا الى ان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يوجه مديري المديريات بمتابعة جودة السلع والتزام المحال المشاركة في الاوكازيون بعرض سعرين الأول قبل بدء التصفية والأخر بعد بدء التصفية بالإضافة الى جودة السلع المعروضة في المحال المشاركة بالاوكازيون للتأكد من مطابقتها للمواصفات.