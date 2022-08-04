التموين: نستهدف مشاركة 3500 محل في الأوكازيون الصيفي

اكد أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون ‏وزير التموين والتجارة الداخلية ان التصفية الموسمية الثانية ‏‏(الأوكازيون الصيفي) سيبدأ في الثامن من الشهر الجاري.

وأكد أن مديريات التموين تستقبل أصحاب المحال ‏التجارية لتقديم الأوراق اللازمة للمشاركة في الاوكازيون ، ‏ومشيرا بأن الهدف من الاوكازيون هو تنشيط التجارة ‏الداخلية ، والتخلص من الراكد بالمحال التجارية .

وتوقع وصول عدد المحال المشاركة في الاوكازيون ‏هذا العام الى 3500 محل كما حدث في العام الماضي ، وأن الاوكازيون لا يقتصر فقط على محال الأحذية والملابس بل ‏يشارك فيه محال الأدوات المنزلية وغيره من الأنشطة الأخرى ‏شرط التقدم الى مديرية التموين التابع لها المحل التجاري.

وأضاف بأن الاوكازيون فرصة سانحة للمواطن لشراء كل ‏احتياجاته من السلع خاصة وان التخفيضات بالاوكازيون تكون ‏كبيرة وهو ما ينعكس على زيادة القوة الشرائية للمواطن.

مشيرا الى ان الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية يوجه مديري المديريات بمتابعة ‏جودة السلع والتزام المحال المشاركة في الاوكازيون بعرض ‏سعرين الأول قبل بدء التصفية والأخر بعد بدء التصفية ‏بالإضافة الى جودة السلع المعروضة في المحال المشاركة ‏بالاوكازيون للتأكد من مطابقتها للمواصفات.‏