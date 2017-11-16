التموين: نستهدف إنتاج 30% من استهلاك الزيوت

محمد مجدي كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن التعاون مع وزارة الزراعة للاتجاه لإنتاج 30% من استهلاك الزيوت. جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين، بجمعية رجال الأعمال المصريين، بغرض التعرف على خطة الوزارة في تنمية الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والمساهمة في رفع مستوى م

محمد مجدي

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن التعاون مع وزارة الزراعة للاتجاه لإنتاج 30% من استهلاك الزيوت.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين، بجمعية رجال الأعمال المصريين، بغرض التعرف على خطة الوزارة في تنمية الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن المصري.

وأوضح المصيلحي أنه يتم استيراد 97% من الاستهلاك، حيث أن المصانع المتواجدة بمصر تكرير وليس إنتاج، منوهًا أنه جاري التنسيق مع وزارة الزراعة لدعم الزراعات الزيتية من فول الصويا، عباد الشمس.

وأضاف أنه جاري وضع خطة حقيقية لتشجيع الاستثمار في إنتاج الزيوت محلياً، والتقليل من استيراد الذرة الصفراء.

ولفت إلى أن احتياج ذلك لتشجيع ودعم رجال الصناعة والأعمال للدخول في صناعة الزيوت معتمدة على استيراد بذور الزيت وليس الزيت الخام.

وشدد على ضرورة وجود رؤية حقيقية ورفع كفاءة القطاع العام ومشاركة القطاع الخاص مع العام، لتوفير الاحتياجات الأساسية.