التموين: نسبة صرف السلع في الربع الأول من يوليو الجاري بلغت 60%

أكد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة توفر كل احتياجات المواطنين علي بطاقة الدعم، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة تضخ 28 سلعة في منافذ التوزيع التي يصل عددها إلي 38 ألف منفذ، موزعة ما بين…

أكد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة توفر كل احتياجات المواطنين علي بطاقة الدعم، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة تضخ 28 سلعة في منافذ التوزيع التي يصل عددها إلي 38 ألف منفذ، موزعة ما بين مجمعات استهلاكية ومنافذ جمعيتي وبقالي التموين .

وقال المصيلحي إنه وجه الشركة القابضة وشركتي الجملة التابعين لها بتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية، كذلك وجه مديريات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة، بتشديد الرقابة علي منافذ الصرف لضمان وصول الدعم إلي مستحقيه .

وأكد رئيسا الشركة العامة والمصرية لتجارة الجملة، أن نسب الصرف في الربع الأول من الشهر الجاري وصلت إلي 60%، مشيرين إلي أن مخازن الجملة التابعة لهما بها مخزون استراتيجي كبير من كل السلع المدرجة علي بطاقة الدعم .

وأشارا إلي أن المخازن التابعة لهما التي يصل عددها إلي 1500 مخزن تفتح أبوابها يوميا أمام أصحاب منافذ الصرف لصرف الأستعاضات المقررة لهم لكل السلع .

من جانبه أكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن المخازن التابعة للشركات يمكن متابعتها جيداً بعد ميكنتها من خلال كل شركة، وأصبح من السهل معرفة الأرصدة الصادرة والواردة من السلع ونقاط الاحتياج لكل سلعة في أي مكان، وضخها فوراَ إلي تلك المخازن لتلبية احتياجات منافذ الصرف لها .

وأشار كمال إلي أن الميكنة ساهمت في حوكمة صرف السلع التموينية من خلال متابعها إليكترونيا، ومعرفة الصادر والوارد منها إلي تلك المخازن .