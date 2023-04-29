التموين: ندرس مع 3 دول استيراد السلع بالعملة المحلية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك اجتماعات تجرى خلال الفترة الحالية مع البنوك المركزية وكذلك البنوك التجارية، خاصة في الهند وروسيا والصين، بشأن الاعتماد على العملة المحلية عند الاستيراد من الخارج.

وأضاف المصيلحي خلال مؤتمر صحفي ينعقد حاليا، أن الاعتماد على العملة المحلية سوف يقلل من الضغط على الدولار.

وتابع المصيلحي، إنه سيتم قريبا استيراد أرز من الهند بسعر 20 جنيها للمواطنين.

ولفت المصيلحي إلى أن حجم المستورد من الأرز سيحدث إتاحة ووفرة في سلعة الأرز أمام المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير التموين على حتمية وضرورة رفع أسعار السلع التموينية المدعمة والتي لم تشهد أي زيادة منذ فترة كبيرة من أجل ضمان استمرارها واتاحتها أمام المواطنين.