اقتصاد وأسواق

التموين : ميكنة 1500 فرع تابعة لشركتي «المصرية» و«العامة» لتجارة الجملة

بدء تفعيل ميكنة شركات المجمعات الاستهلاكية
محمد مجدي 2:57 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21 2:57 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة ‏الداخلية انه تم ميكنة كل مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة (العامة – المصرية) وذلك لمتابعة الوارد والمنصرف من السلع .

وقال المصيلحي في بيان اليوم أنه تم ميكنة نحو 1500 مخزن تابع لشركتي الجملة ‏والذي يساهم في معرفة كميات السلع المتوفرة بالمخازن والتدخل حال نقص اي ‏سلعة بضخها بتلك المخازن ، مشيرًا إلي أن الميكنة جاءت ‏بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

اقرأ أيضا  «لن تقل عن موكب المومياوات».. وزير السياحة: احتفالية ضخمة في الأقصر للإعلان عن كشف جديد (فيديو)

وأضاف المصيلحي أن الهدف من تلك الميكنة هو الوصول إلي الشفافية في التعامل مع السلع والتأكد من وصول سلع ‏منظومة الدعم لمستحقيها، مؤكدًا أن النظام الورقي في صرف السلع بالمخازن قد انتهي تماماَ بعد استكمال ‏منظومة الميكنة بالمخازن .

وتابع المصيلحي أن كل مخازن الشركتين قد تم ‏تجهيزها بأجهزة الحاسب الآلي لإدخال السلع الموردة والسلع المنصرفة ‏الي منافذ صرف السلع التموينية.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 14-10-2021

وأشار المصيلحي ان خطة ميكنة مخازن ‏الجملة جاءت متزامنة مع خطة ميكنة المجمعات الاستهلاكية بمحافظات ‏الجمهورية لحوكمه سلاسل امداد هذه السلع التعامل .

وأكد المصيلحي ان ميكنة مخازن الجملة ساهمت في ‏إجراء أنظمة الجرد السنوي لكل السلع بالمخازن والمجمعات الاستهلاكية ‏بشفافية تامة.

من جانبه أكد احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن شركات المجمعات الاستهلاكية ( النيل – الأهرام – ‏الإسكندرية ) للمجمعات الاستهلاكية بدأت هي الاخري في تفعيل اجراءات الميكنة ‏لصرف السلع لمنافذ جمعيتي وتم الانتهاء من النظام الورقي تماماَ في بعض الشركات .

اقرأ أيضا  أسعار الحديد اليوم في مصر 17-10-2021.. «بشاي» يرفع الطن 800 جنيه

وأشار كمال إلي أن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية من أولى الشركات التي عممت التجربة لصرف ‏الاستعاضات الكترونياَ حسب ربط صاحب كل منفذ، وأشار إلي أن باقي ‏الشركات ( الأهرام – الإسكندرية ) للمجمعات الاستهلاكية قاربت علي ‏انتهاء المنظومة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

4 وزراء يتفقدون مشروع إنتاج الحرير الطبيعي ويفتتحون مصنع أعلاف بالوادي الجديد

الصاوي أحمد 2:13 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

«الجمارك» تحدد شروطا للاستفادة من تخفيضات نظام السماح المؤقت من حيث الضمانات (مستند)

السيد فؤاد 2:05 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 18-10-2021

محمد مجدي 1:42 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

«معلومات الوزراء» : القطاع غير الرسمى يستحوذ على 53% من منشآت الأنشطة الاقتصادية

صفية حمدي 1:17 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

مجموعة Altawheed للإلكترونيات تتوسع في السوق المصرية

المرسي عزت 12:45 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 18-10-2021 وعيار 21 يخسر جنيها

عمر سالم 12:13 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21