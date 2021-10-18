التموين : ميكنة 1500 فرع تابعة لشركتي «المصرية» و«العامة» لتجارة الجملة

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة ‏الداخلية انه تم ميكنة كل مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة (العامة – المصرية) وذلك لمتابعة الوارد والمنصرف من السلع .

وقال المصيلحي في بيان اليوم أنه تم ميكنة نحو 1500 مخزن تابع لشركتي الجملة ‏والذي يساهم في معرفة كميات السلع المتوفرة بالمخازن والتدخل حال نقص اي ‏سلعة بضخها بتلك المخازن ، مشيرًا إلي أن الميكنة جاءت ‏بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأضاف المصيلحي أن الهدف من تلك الميكنة هو الوصول إلي الشفافية في التعامل مع السلع والتأكد من وصول سلع ‏منظومة الدعم لمستحقيها، مؤكدًا أن النظام الورقي في صرف السلع بالمخازن قد انتهي تماماَ بعد استكمال ‏منظومة الميكنة بالمخازن .

وتابع المصيلحي أن كل مخازن الشركتين قد تم ‏تجهيزها بأجهزة الحاسب الآلي لإدخال السلع الموردة والسلع المنصرفة ‏الي منافذ صرف السلع التموينية.

وأشار المصيلحي ان خطة ميكنة مخازن ‏الجملة جاءت متزامنة مع خطة ميكنة المجمعات الاستهلاكية بمحافظات ‏الجمهورية لحوكمه سلاسل امداد هذه السلع التعامل .

وأكد المصيلحي ان ميكنة مخازن الجملة ساهمت في ‏إجراء أنظمة الجرد السنوي لكل السلع بالمخازن والمجمعات الاستهلاكية ‏بشفافية تامة.

من جانبه أكد احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن شركات المجمعات الاستهلاكية ( النيل – الأهرام – ‏الإسكندرية ) للمجمعات الاستهلاكية بدأت هي الاخري في تفعيل اجراءات الميكنة ‏لصرف السلع لمنافذ جمعيتي وتم الانتهاء من النظام الورقي تماماَ في بعض الشركات .

وأشار كمال إلي أن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية من أولى الشركات التي عممت التجربة لصرف ‏الاستعاضات الكترونياَ حسب ربط صاحب كل منفذ، وأشار إلي أن باقي ‏الشركات ( الأهرام – الإسكندرية ) للمجمعات الاستهلاكية قاربت علي ‏انتهاء المنظومة.