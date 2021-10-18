التموين : ميكنة 1500 فرع تابعة لشركتي «المصرية» و«العامة» لتجارة الجملة

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية انه تم ميكنة كل مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة (العامة – المصرية) وذلك لمتابعة الوارد والمنصرف من السلع .
وقال المصيلحي في بيان اليوم أنه تم ميكنة نحو 1500 مخزن تابع لشركتي الجملة والذي يساهم في معرفة كميات السلع المتوفرة بالمخازن والتدخل حال نقص اي سلعة بضخها بتلك المخازن ، مشيرًا إلي أن الميكنة جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
وأضاف المصيلحي أن الهدف من تلك الميكنة هو الوصول إلي الشفافية في التعامل مع السلع والتأكد من وصول سلع منظومة الدعم لمستحقيها، مؤكدًا أن النظام الورقي في صرف السلع بالمخازن قد انتهي تماماَ بعد استكمال منظومة الميكنة بالمخازن .
وتابع المصيلحي أن كل مخازن الشركتين قد تم تجهيزها بأجهزة الحاسب الآلي لإدخال السلع الموردة والسلع المنصرفة الي منافذ صرف السلع التموينية.
وأشار المصيلحي ان خطة ميكنة مخازن الجملة جاءت متزامنة مع خطة ميكنة المجمعات الاستهلاكية بمحافظات الجمهورية لحوكمه سلاسل امداد هذه السلع التعامل .
وأكد المصيلحي ان ميكنة مخازن الجملة ساهمت في إجراء أنظمة الجرد السنوي لكل السلع بالمخازن والمجمعات الاستهلاكية بشفافية تامة.
من جانبه أكد احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن شركات المجمعات الاستهلاكية ( النيل – الأهرام – الإسكندرية ) للمجمعات الاستهلاكية بدأت هي الاخري في تفعيل اجراءات الميكنة لصرف السلع لمنافذ جمعيتي وتم الانتهاء من النظام الورقي تماماَ في بعض الشركات .
وأشار كمال إلي أن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية من أولى الشركات التي عممت التجربة لصرف الاستعاضات الكترونياَ حسب ربط صاحب كل منفذ، وأشار إلي أن باقي الشركات ( الأهرام – الإسكندرية ) للمجمعات الاستهلاكية قاربت علي انتهاء المنظومة.