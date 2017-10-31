التموين: مهلة 3 أشهر لحذف الأفراد الزيادة من البطاقات

محمد مجديأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا رقم 292 لسنة 2017، بشأن إعفاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار، وذلك طبقاً للقرارات الوزارية الماضية.وحصلت "المال"، على صورة من القرار الرسمي، والذي أوضح القرار إعتماد رئيس مجلس الوزراء، طلب الموافق

محمد مجدي

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا رقم 292 لسنة 2017، بشأن إعفاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار، وذلك طبقاً للقرارات الوزارية الماضية.

وحصلت “المال”، على صورة من القرار الرسمي، والذي أوضح القرار إعتماد رئيس مجلس الوزراء، طلب الموافقة على منح المواطنين مهلة أخري محددة 3 أشهر، لرفع الأفراد الزيادة المستحقة من البطاقات التموينية مع عدم سداد فروق الأسعار المستحقة لمن يتقدم من تلقاء نفسه.

يذكر أن الأفراد الزيادة هم المتوفين، والمسافرين للخارج، والمهاجرين، ويقوم صاحب البطاقة التموينية، بصرف حصصهم التموينية والخبز.

ويشمل القرار المادة الأولي، يتم إعفاء الفئات الأتية من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية من فروع الأسعار لمن يتقدم من تلقاء أنفسهم بخصم الأفراد الزائدة على بطاقتهم التموينية لمدة 3 أشهر، وهم: أصحاب الأمراضي المزمنة وذوي الإحتياجات الخاصة، أصحاب معاشات تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الإجتماعي.

وكذلك العاملين بقطاع الأعمال والحكومي لمن لا يتجاوز إجمالي راتبه عن 1500 جنيهاً، أصحاب المعاشات لمن لا يتجاوز معاشه عن 1200 جنيهاً، المهن الحرة وعمال التراحيل والأرامل والمطلقات بموجب بحث اجتماعي على ألا يزيد الدخل عن 1200 جنيهاً شهرياً.

والمادة الثانية: يتم تقسيط قيمة فروق الأسعار للفئات الغير مذكورة عليه على 10 شهور لمن يرغب في تقسيط الغرامة، والمادة الثالثة، يتم العمل بهذا القرار إعتبارا من 1/11/2017.

يشار إلي أن عدد البطاقات التموينية الذكية يصل إلي 20 مليون بطاقة، يستفيد منها 70 مليون مواطن.