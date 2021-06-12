اقتصاد وأسواق

التموين: من حق أي مواطن تسجيل علامة تجارية

من خلال تقديم مستندات المشروع وصورة بطاقة الرقم القومي
محمد مجدي 1:55 م, السبت, 12 يونيو 21 1:55 م, السبت, 12 يونيو 21

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قالت دينا حامد معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس الإدارة المركزية للعلامات التجارية ، إن العلامة التجارية أو الملكية الفكرية هي الاسم المدون على أي منتج، وأهميتها تتمثل في الحفاظ على جهد صاحب المشروع وفكرته وإفادة المستهلك بماهية العلامة.

وأضافت حامد ، خلال لقاء في برنامج 8 الصبح على فضائية دي إم سي، أنه من حق أي شخص أن يقوم بتسجيل العلامات التجارية عبر التقدم للإدارة في وزارة التموين.

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وأوضحت حامد أن الأوراق المطلوبة هي صورة الرقم القومي وصور للعلامة وصورة من السجل التجاري للمشروع، ويتم فحص العلامة المقدمة من الشخص عقب استيفاء الشروط الخاصة خلال 6 أشهر أو أكثر.

وأشارت إلى أنه غالبا يتم قبول أغلب الطلبات ، بينما يتم رفض الآخر أحيانا بسبب تشابه العلامة التجارية مع أخرى ، وذلك منعاً لاختلاط الأمر على المستهلكين.

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ولفتت إلى أن العلامات التجارية توحي بأن السوق منظمة ولديها آليات للحفاظ على حقوق صغار المستثمرين.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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