التموين: من حق أي مواطن تسجيل علامة تجارية

قالت دينا حامد معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس الإدارة المركزية للعلامات التجارية ، إن العلامة التجارية أو الملكية الفكرية هي الاسم المدون على أي منتج، وأهميتها تتمثل في الحفاظ على جهد صاحب المشروع وفكرته وإفادة المستهلك بماهية العلامة.

وأضافت حامد ، خلال لقاء في برنامج 8 الصبح على فضائية دي إم سي، أنه من حق أي شخص أن يقوم بتسجيل العلامات التجارية عبر التقدم للإدارة في وزارة التموين.

وأوضحت حامد أن الأوراق المطلوبة هي صورة الرقم القومي وصور للعلامة وصورة من السجل التجاري للمشروع، ويتم فحص العلامة المقدمة من الشخص عقب استيفاء الشروط الخاصة خلال 6 أشهر أو أكثر.

وأشارت إلى أنه غالبا يتم قبول أغلب الطلبات ، بينما يتم رفض الآخر أحيانا بسبب تشابه العلامة التجارية مع أخرى ، وذلك منعاً لاختلاط الأمر على المستهلكين.

ولفتت إلى أن العلامات التجارية توحي بأن السوق منظمة ولديها آليات للحفاظ على حقوق صغار المستثمرين.