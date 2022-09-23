التموين : مليون و450 ألف جنيه تكلفة مركز الخدمة المطور ببندر قنا

قال أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة قنا، إن المركز التكنولوجي للخدمات التموينية “مركز الخدمة المطور”، تبلغ تكلفته مليون و450 ألف جنيه، وهو أحد المراكز المطورة في المحافظة والبالغ عددها 24 .

من جانبها أوضحت ماجدة فارس المدير التنفيذي للمركز الخدمة المطور ببندر قنا، خلال لقاء مع فضائية “إكسترا نيوز”، أن المركز يقدم كل الخدمات التموينية، ومن بينها فصل اجتماعي، وبدل فاقد وتالف، وإضافة رقم المحمول على البطاقة التموينية، مع تقديم كافة الخدمات التموينية للمواطنين، في إطار مساعى الدولة نحو التحول الرقمي.

وأضافت “فارس” أن الأوراق المطلوبة عند التقدم بطلب خدمة إصدار بدل فاقد أو تالف، صورة البطاقة الشخصية لصاحب البطاقة التموينية، وصورة البطاقات الشخصية للأفراد المستفيدين من البطاقة أو شهادات الميلاد المميكنة للأطفال، ورقم المحمول لرب الأسرة، صاحب البطاقة التموينية.

وأشارت المدير التنفيذي للمركز الخدمة المطور ببندر قنا، إلي أنه يوجد شباك خاص لذوي الهمم، في مركز الخدمة المطور، لتسهيل حصولهم على الخدمات التموينية بكل سهولة ويسر.