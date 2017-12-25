التموين: ملتزمون بأسعار القصب الجديدة فور الإعلان عنها

محمد مجدي:قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المفاوضات جارية داخل أروقة الحكومة والبرلمان حول حسم سعر توريد طن قصب وبنجر السكر.كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد التقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، وا

محمد مجدي:

قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المفاوضات جارية داخل أروقة الحكومة والبرلمان حول حسم سعر توريد طن قصب وبنجر السكر.

كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد التقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، والنائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، في اجتماع مغلق، أمس الأحد، لبحث المذكرة المقدمة من لجنة الزراعة بشأن رفع سعر توريد قصب السكر ومحصول البنجر، ليصبح 1000 جنيه للأول، بدلاً من 620 جنيها حالياً.

وأوضح رمضان، لـ”المال”، أنه حال التوصل إلي اتفاق بين الحكومة، ومجلس النواب على سعر التوريد الجديد، والذى سيكون مرتفعا عن مثيله “الحالى”، فسيكون إلزاماً على الحكومة الشراء به.

ويبحث البرلمان حاليا المطالب المقدمة بشأن زيادة اسعار توريد محصولى قصب وبنجر السكر للموسم الجديد، ومن المرتقب الإعلان عن قيمتها النهائية اليوم أو غدا على أقصى تقدير.

وقال مسئول بارز فى وزراة التموين إن قدرة وزارة المالية على توفير السيولة اللازمة للشراء بأسعار التوريد الجديدة، أمر لم يحسم حتى الآن، وسيتضح ذلك فور الإعلان عن الأسعار الجديدة، التي سيتم الاتفاق عليها بين الحكومة ومجلس النواب.

وأضاف أنه في حالة عدم قيام وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة للشراء بالأسعار الجديدة ستقوم الشركات المنتجة للسكر بالاتفاق مع الموردين من المزارعين بشكل منفرد.