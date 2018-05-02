التموين: معرض و3 شوادر غذائية في شمال سيناء خلال رمضان

كتب- محمد مجدي:أكد فتحي راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، في محافظة شمال سيناء، أنه سيتم إقامة معرض "أهلاً رمضان" الرئيسي في مدينة العريش على مساحة 700 متر، ويضم 25 باكية "منفذ بيع" يشمل جميع أنواع السلع الغذائية من بقوليات، وياميش، ولحوم، ودواجن، وأسماك.وقال مدير مديرية التموين ب

كتب- محمد مجدي:

أكد فتحي راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، في محافظة شمال سيناء، أنه سيتم إقامة معرض “أهلاً رمضان” الرئيسي في مدينة العريش على مساحة 700 متر، ويضم 25 باكية “منفذ بيع” يشمل جميع أنواع السلع الغذائية من بقوليات، وياميش، ولحوم، ودواجن، وأسماك.

وقال مدير مديرية التموين بشمال سيناء لـ”المال”: إنه سيتم إقامة 3 شوادر غذائية في 3 مدن بالمحافظة، وهي الشيخ زويد، والحسنة، وبئر العبد، مشيرًا إلى أن المعرض في العريش، والشوادر في باقي المدن يبدأ من يوم 10 وينتهي في نهاية مايو الجاري.

وأضاف راشد، أنه تم إرسال 30 سيارة نقل مجهزة إلى محافظتي الإسماعيلية والقاهرة، وذلك للحصول على تلك السلع التي سيتم طرحها في المعرض، والشوادر المستهدف إقامتها.