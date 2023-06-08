التموين: معارض سلعية و5 شوادر لعيد الاضحي في البحر الأحمر

أكد الشاذلي محمود وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحر الاحمر، أنه يتم التعاون مع الغرفة التجارية في البحر الأحمر لإقامة معارض سلعية مثل أهلا رمضان والذي يمتد حتي عيد الاضحى المبارك، ويتم من خلاله توفير اللحوم والاضاحي للمواطنين.

وقال خلال جولة تفقدية للمركز الاعلامي بوزارة التموين في محافظة البحر الاحمر أنه سيتم إقامة 5 شوادر في عدة مدن بالمحافظة بجانب فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة حيث يتم الحصول علي كميات اللحوم من المجزر الآلي بسفاجا.

وكشف محمود عن ضخ نحو 8 ذبائح ماشية يومياً بالمنافذ توفر 3 أطنان من اللحوم مع تحديد 2 كيلو حد أقصي للمواطن بسعر 195 جنيها للكيلو، حتي يتسني تلبية كافة الاحتياجات لمنع التلاعب في السوق السوداء.

وأشار وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر إلي أنه سيتم زيادة معدلات الضخ اليومية خاصة مع استمرار تدفق رؤوس الماشية إلي السوق المحلي.

وأوضح محمود أنه تم استلام نحو 5 أطنان لحوم برازيلي مجمدة وضخها بالمنافذ في البحر الأحمر بسعر 160 جنيها للكيلو، وكذلك الدواجن المستوردة بسعر 85 جنيها للكيلو، مشيراً إلي أنه سيتم الحصول على حصة من رؤوس الماشية القادمة من جيبوتي لطرحها بالمنافذ أيضا.

ولفت محمود إلي أن محافظة البحر الأحمر بها 120 منفذًا تموينيًا ما بين بدالين، وفروع جمعيتي، بجانب منافذ الشركة المصرية للجملة، مؤكدًا أن جميع السلع الأساسية متوافرة بمدن المحافظة من رأس غارب وحتي حلايب حيث يتم الصرف للتجار بانتظام حتي تكون متوافرة للمواطنين بالمنافذ.

وأضاف بأن المحافظة يتبعها 7 مدن، وتبلغ عدد البطاقات التموينية بها 75 ألف بطاقة يستفيد منها نحو 250 الف مواطن، وتصل قيمة الربط السلعي المنصرفة شهريًا إلي 13 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالمخزون السلعي أوضح حسن، أنه يتم الاحتفاظ بمخزونات من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن 3 اشهر نظراً لطبيعة المحافظة وكونها بعيدة عن مناطق الإنتاج ، لافتا إلي أنه يتم صرف نحو 400 طن سكر و 250 طن زيت و 150 طن أرز شهرياً بالإضافة إلي السلع الحرة .

وأكد على إنتظام صرف الأرز الهندي بالمنافذ بسعر 20 جنيها للكيلو ، مؤكداً توافر احتياجات المحافظة بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد حسنين رئيس والشركة القابضة للصناعات الغذائية من المضارب بالمحافظات المنتجة.

ولفت وكيل مديرية تموين البحر الاحمر إلي أن المحافظة بها 7 إدارات تموينية يتبعها 7 مكاتب تموين و3 مراكز خدمة مطورة، وجارى تطوير مراكز خدمة بقري أبو رماد، ومرسي علم، والغردقة.

وقال أن المحافظة لديها 6 صوامع قمح بميناء سفاجا بسعة إجمالية 100 ألف طن يتم من خلالها استقبال الكميات المستوردة وتوزيعها علي باقي المحافظات وفقاً لجداول منتظمة، مشيرًا إلي أن معدل الطحن اليومي من القمح يصل الي 86 طنا ينتج نحو 80 طنًا دقيق عبر مطحن خاص واحد بنطاق المحافظة.

وأضاف محمود، أنه يتم يوميًا إنتاج نحو 6 ملايين رغيف خبز مدعم من خلال 122 مخبز بلدي مدعم، منهم 70 مخبزًا يعمل بالغاز الطبيعي في رأس غارب والغردقة وسفاجا، وجاري تحويل الباقي فور دخول الغاز الطبيعي إلي المناطق الواقعة في نطاقها.