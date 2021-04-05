اقتصاد وأسواق

التموين : معارض أهلا رمضان 2021 ستكون بجوار كل بيت في مصر

أكدت أن معارض أهلا رمضان العام الحالي تتراوح التخفيضات فيه من 18 إلى 35%
محمد مجدي 9:08 م, الأثنين, 5 أبريل 21 9:08 م, الأثنين, 5 أبريل 21

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أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين والتجارة الداخلية أن معرض أهلا رمضان 2021 يختلف عن المعارض التي تم إقامتها خلال السنوات الماضية، وذلك لأنه يكون متواجد بجوار كل بيت مصر .

ولفت إلى أن ذلك سيتم سواء كان معرض رئيسي أو منافذ ثابتة ومتحركة أو سلاسل تجارية بفروعها المختلفة وكذلك فروع المجمعات الاستهلاكية و شركات اللحوم والدواجن والأسماك التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائيه كذلك نحو 1000 منفذ جمعيتي .

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وقال حسام الدين خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن زيادة عدد معارض اهلا رمضان الي 2100 معرض في مختلف المحافظات بهدف الوصول إلي كافة المستهلكين.

واضاف حسام الدين ، أن معارض أهلا رمضان العام الحالي تتراوح التخفيضات فيه من 18 إلى 35% في كافة السلع الغذائية مع تثبيت أسعار 14 سلعة داخل المعرض وهي السلع الأساسية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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